Feldi cade a Napoli all’ultimo minuto

Derby amaro per la Feldi Eboli al PalaVesuvio, in una gara spettacolare ed equilibrata in tutto e per tutto, a spuntarla alla fine è stato il Napoli Futsal che nella battaglia finale a colpi di power play riesce a far suo il derby per 4-3 grazie ad un gol allo scadere di Borruto. Le volpi di mister Luciano Antonelli hanno risposto colpo su colpo agli uomini di Angelini, ma non è bastato per evitare il secondo ko consecutivo. Un’altra prestazione importante per i rossoblù che hanno sfiorato più volte il gol della vittoria ma sono state punite in extremis proprio quando il pareggio sembrava ormai scritto. La gara si apre subito con un’occasione per Dalcin, ma sono i padroni di casa a colpire per primi: dopo uno scontro con Bolo il portiere delle volpi resta a terra, Borruto approfitta della palla vagante e firma l’1-0 dopo meno di tre minuti. La Feldi reagisce immediatamente, sfiorando il pareggio con un destro potente di Felipinho respinto da Bellobuono e con un tiro velenoso dalla distanza di Caponigro deviato in corner. A metà prima frazione arriva il pari: fallo laterale battuto velocemente da Calderolli e sinistro perfetto di Kenji che si infila sotto la traversa per l’1-1. C’è spazio anche per l’esordio del nuovo acquisto Mateus, ma il Napoli torna avanti a quattro minuti dall’intervallo: ancora Borruto, implacabile sotto porta, sigla il 2-1. La Feldi però non molla e, poco prima della sirena, trova il 2-2 con una splendida conclusione al volo di Felipinho. Nella ripresa, dopo tre minuti, il Napoli mette di nuovo la freccia: è Bolo a riportare avanti i suoi con uno scavetto morbido. La Feldi prova a reagire con una punizione insidiosa di Calderolli, mentre Borruto sfiora la tripletta personale. A metà tempo, arriva il nuovo pareggio delle volpi, ancora con Kenji che ruba palla con grande caparbietà e, con la complicità di Calderolli, batte Bellobuono per il 3-3. Il finale è un susseguirsi di emozioni. La Feldi sfiora più volte il sorpasso, prima con Selucio e poi con Venancio, ma Bellobuono si oppone in modo decisivo. A poco più di tre minuti dalla fine il Napoli prova il portiere di movimento, ma alla prima occasione utile anche Antonelli risponde con la stessa moneta. Quando sembra che la sfida sia destinata a chiudersi in parità, arriva il momento decisivo: Bellobuono compie un miracolo su Selucio, palla in corner che la Feldi batte mandando al tiro da fuori Felipinho ma la conclusione viene murata da un difensore e finisce a Borruto che, dalla sua metà campo, trova la porta sguarnita e sigla il definitivo 4-3 praticamente all’ultimo secondo, siglando stavolta la sua tripletta. La Feldi torna a casa senza punti da un derby intenso e combattuto, ma con la consapevolezza di aver comunque giocato una grande partita in casa di una delle squadre migliori della Serie A. Ma c’è una buona notizia, dopo quasi un mese di assenza nel prossimo turno la Feldi tornerà a riabbracciare i propri tifosi al Palasele, ora più che mai c’è bisogno del sostegno di tutti i cuori rossoblù.