P. De Luca, Letta traccia strada per Ue più forte e solidale

“Un grazie ad Enrico Letta per il suo importante rapporto sul Mercato unico europeo. Il suo lavoro traccia la strada per il futuro di un’Europa più unita, più forte e più solidale. Un’Europa in grado di competere ed incidere negli scenari internazionali. Un’Europa in grado di difendere davvero nei prossimi anni i propri cittadini, i propri lavoratori, le proprie aziende”. Così Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche europee alla Camera.