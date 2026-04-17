Ospedale Nocera, i disabili pagano il parcheggio - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Geppino Parente: Provincia più efficace
Palazzina liberty, immoralità della politica
Ospedale Nocera, i disabili pagano il parcheggio
Cimitero: Marenghi denuncia degrado
Provincia Nocera Inferiore

Ospedale Nocera, i disabili pagano il parcheggio

  • Aprile 17, 2026
  • 0
  • 109
  • 2 Min Read
Ospedale Nocera, i disabili pagano il parcheggio

Perfino al Ruggi di Salerno i disabili hanno aree di parcheggio riservate e così accade anche negli ospedali di Scafati, Sarno, Pagani, Polla Sapri etc etc,….a Nocera Inferiore invece no! Nonostante il parcheggio sia situato su suolo della Asl o del Comune, in tutti i casi pubblico, l’area di sosta affidata ad una coop “Agro Parcheggi” i disabili pagano…eccome. E pure come tutti gli altri nonostante mettano bene in evidenza il contrassegno H e nonostante vogliano sottoporsi a tutti i controlli del caso. Niente da fare. I solerti ed “intransigenti” dipendenti della coop sono già pronti con ricevuta e scontrino alla mano. Della serie: “Sei disabile? E a me che me frega. La legge? Qui a Nocera la legge la facciamo noi” “Mi è capitato l’altra mattina – spiega un disabile – Sapevo della cosa e volutamente ho chiesto se i disabili pagavano. Nessuna risposta dall’addetto che con un mezzo sorrisetto anche di scherno, mi ha presentato la ricevuta di 1,80€ con relativo scontrino. Come se non ci fosse una legge nazionale che regola queste cose. Ma c’è di più – continua il disabile – mi domando: chi controlla? Qualche vigile urbano? Il Comune? L’Asl? E come fa l’Asl a dare in gestione i parcheggi del proprio ospedale a siffatti personaggi? Una vergogna! Come minimo a questa gente andrebbe immediatamente tolto l’affidamento e la gestione dei parcheggi!” La denuncia è grave anche perché sono diverse centinaia ogni giorno le auto che sostano in quell’area che è pubblica. Oltretutto all’interno ci sono anche i posti riservati ai disabili ma molte auto parcheggiate non espongono il contrassegno. Insomma una gestione sulla quale si dovrebbe alzare l’attenzione, se non altro per un fatto di civiltà e poi perché è inammissibile che l’Asl non permetta ai disabili l’accesso gratuito all’ospedale più grande dell’Agro nocerino. In assenza di controlli da parte dell’Asl, del Comune, dei vigili urbani, la speranza è che almeno carabinieri, polizia e carabinieri comincino a volerci vedere chiaro su questo affidamento come su tanti altri dell’Asl Salerno nel territorio dell’Agro nocerino.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013