Ospedale Nocera, i disabili pagano il parcheggio

Perfino al Ruggi di Salerno i disabili hanno aree di parcheggio riservate e così accade anche negli ospedali di Scafati, Sarno, Pagani, Polla Sapri etc etc,….a Nocera Inferiore invece no! Nonostante il parcheggio sia situato su suolo della Asl o del Comune, in tutti i casi pubblico, l’area di sosta affidata ad una coop “Agro Parcheggi” i disabili pagano…eccome. E pure come tutti gli altri nonostante mettano bene in evidenza il contrassegno H e nonostante vogliano sottoporsi a tutti i controlli del caso. Niente da fare. I solerti ed “intransigenti” dipendenti della coop sono già pronti con ricevuta e scontrino alla mano. Della serie: “Sei disabile? E a me che me frega. La legge? Qui a Nocera la legge la facciamo noi” “Mi è capitato l’altra mattina – spiega un disabile – Sapevo della cosa e volutamente ho chiesto se i disabili pagavano. Nessuna risposta dall’addetto che con un mezzo sorrisetto anche di scherno, mi ha presentato la ricevuta di 1,80€ con relativo scontrino. Come se non ci fosse una legge nazionale che regola queste cose. Ma c’è di più – continua il disabile – mi domando: chi controlla? Qualche vigile urbano? Il Comune? L’Asl? E come fa l’Asl a dare in gestione i parcheggi del proprio ospedale a siffatti personaggi? Una vergogna! Come minimo a questa gente andrebbe immediatamente tolto l’affidamento e la gestione dei parcheggi!” La denuncia è grave anche perché sono diverse centinaia ogni giorno le auto che sostano in quell’area che è pubblica. Oltretutto all’interno ci sono anche i posti riservati ai disabili ma molte auto parcheggiate non espongono il contrassegno. Insomma una gestione sulla quale si dovrebbe alzare l’attenzione, se non altro per un fatto di civiltà e poi perché è inammissibile che l’Asl non permetta ai disabili l’accesso gratuito all’ospedale più grande dell’Agro nocerino. In assenza di controlli da parte dell’Asl, del Comune, dei vigili urbani, la speranza è che almeno carabinieri, polizia e carabinieri comincino a volerci vedere chiaro su questo affidamento come su tanti altri dell’Asl Salerno nel territorio dell’Agro nocerino.