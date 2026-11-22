Di Erika Noschese

Futuro Nazionale consolida la propria organizzazione politica a Salerno e sul territorio provinciale presentando ufficialmente i vertici del coordinamento cittadino, i componenti dell’esecutivo provinciale e i responsabili delle aree territoriali. L’iniziativa si è svolta nella giornata di ieri, sabato 21 novembre, in via Nizza, davanti alla sede provinciale inaugurata alla fine dello scorso mese di ottobre, segnando un ulteriore passaggio nella strutturazione del partito legato al generale Roberto Vannacci in vista delle prossime scadenze amministrative nel capoluogo e nei comuni del Salernitano. All’incontro con militanti, simpatizzanti e rappresentanti dei circoli locali hanno preso parte il coordinatore provinciale, l’avvocato Franco Cardiello, il neo-coordinatore cittadino di Salerno, il notaio Roberto Orlando, il deputato Attilio Pierro, il coordinatore regionale della Campania, l’avvocato Nello Di Capo, e la referente del comitato cittadino salernitano, Marilena Gaeta. L’appuntamento ha rappresentato il primo momento pubblico di confronto dopo il varo dei nuovi assetti dirigenziali, con l’obiettivo dichiarato di costruire un presidio politico stabile nel capoluogo e di estendere la rete dei referenti in tutti i centocinquantotto comuni della provincia. A illustrare il senso del percorso avviato nella città capoluogo è stato anzitutto il notaio Roberto Orlando, chiamato da pochi giorni a guidare l’azione politica del movimento sul piano comunale e a coordinare il lavoro dei gruppi cittadini. “Sì, da una decina di giorni ho assunto l’incarico di coordinatore cittadino di Futuro Nazionale a Salerno e oggi è la prima occasione per presentarci alla città, presentare il coordinamento provinciale e presentare un po’ tutte le persone che in questo momento rappresentano Futuro Nazionale in Campania”, ha dichiarato Orlando a margine dell’iniziativa di via Nizza. Nel delineare la composizione della squadra dirigente impegnata sul fronte regionale e territoriale, il neo-coordinatore cittadino ha richiamato il raccordo stretto tra i diversi livelli istituzionali e organizzativi del partito. “Infatti parteciperà il coordinatore provinciale, avvocato Cardiello, e il coordinatore regionale, avvocato Di Capo, oltre chiaramente all’onorevole Attilio Pierro”, ha sottolineato il notaio salernitano, rimarcando la compattezza del gruppo dirigente chiamato a radicare il progetto politico nel capoluogo. Entrando poi nel merito della linea programmatica e della collocazione politica che Futuro Nazionale intende assumere nello scenario amministrativo salernitano, Orlando ha indicato con chiarezza la volontà di offrire agli elettori un polo alternativo all’assetto di potere che ha governato la città negli ultimi tre decenni. “Noi siamo impegnati per la costruzione in città di una destra identitaria, una destra identitaria che possa essere un’alternativa al sistema De Luca, che governa ormai da trentadue anni in maniera ininterrotta la città”, ha affermato il coordinatore cittadino. Secondo l’esponente di Futuro Nazionale, l’azione amministrativa del futuro dovrà ribaltare le priorità finora seguite a Palazzo di Città, restituendo centralità ai bisogni quotidiani dei residenti e contrastando le criticità accumulatesi nei quartieri. “Vogliamo offrire un progetto diverso, un rimettere al centro della città i cittadini salernitani e non gli interessi di pochi che ormai hanno costretto questa città a un degrado che è palese a tutti”, ha aggiunto Orlando. Sulla stessa lunghezza d’onda si è espressa Marilena Gaeta, referente del comitato cittadino di Salerno di Futuro Nazionale, che ha sintetizzato i criteri guida intorno ai quali il movimento intende selezionare la propria classe dirigente e impostare la proposta amministrativa per il capoluogo. “Sicuramente gli obiettivi di valorizzazione del merito e delle competenze, per un’amministrazione che sia soprattutto concreta”, ha evidenziato Gaeta nel corso del suo intervento. Il quadro complessivo del radicamento territoriale e la strategia di espansione sull’intera provincia sono stati invece tracciati dal parlamentare Attilio Pierro, che ha inquadrato l’appuntamento salernitano all’interno di una mobilitazione permanente destinata a precedere di diversi mesi l’appuntamento con le urne. “Oggi è una giornata importante per Salerno perché si parte con il quadro organizzativo della provincia di Salerno. Ancora non è completo, però ci stiamo lavorando perché ci dobbiamo strutturare e dobbiamo essere presenti su tutti i comuni, su tutti i centocinquantotto comuni, perché la politica non si fa solo durante la campagna elettorale”, ha spiegato il deputato. Pierro ha inoltre richiamato l’impostazione metodologica condivisa con il fondatore del movimento, puntando sull’ascolto diretto delle istanze sociali ed economiche che emergono dalle comunità locali e dal tessuto produttivo salernitano. “Ancora siamo in tempo, si voterà l’anno prossimo, però dobbiamo dare risposte ai territori, ascoltare i territori. E questa è la politica che portiamo avanti con il generale Vannacci, stando vicino alla gente, stando vicino alle problematiche della popolazione, delle imprese, delle aziende con le difficoltà che ci sono”, ha aggiunto il parlamentare. A fornire i numeri aggiornati della crescita organizzativa registrata finora sul territorio salernitano è stato infine il coordinatore provinciale Franco Cardiello, che ha illustrato lo stato di avanzamento nella composizione degli organismi dirigenti e dei presidi locali. “Abbiamo settanta comitati in provincia di Salerno con quattromila iscritti”, ha reso noto l’avvocato Cardiello, quantificando l’adesione raccolta dal movimento nei diversi comprensori della provincia. Il coordinatore provinciale ha poi dettagliato i prossimi passaggi interni necessari a completare la catena di comando e la copertura capillare di tutte le zone del territorio salernitano. “Abbiamo già costituito l’organigramma per quel che riguarda l’esecutivo provinciale, con i due vice coordinatori provinciali, e stiamo in attesa di nominare anche i responsabili di ar