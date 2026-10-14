Orilia premia Francesco De Rosa, campione europeo super Gallo

Francesco De Rosa campione europeo, pesi super Gallo, orgoglio Salernitano e tifoso granata , è stato ospite della trasmissione Con te da sempre del Salerno club 2010 a Lira tv Fiero ed emozionato per i tantissimi complimenti ricevuti anche durante la diretta dai tifosi Granata, Francesco ha raccontato i sacrifici fatti fin da quando aveva 14 anni per arrivare al podio europeo più alto e le sue aspirazioni per raggiungere il titolo mondiale Pugile salernitano è stato premiato nel corso della trasmissione dal Presidente Salvatore Orilia con una targa ricordo a nome di tutto il Salerno Club