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Orilia premia Francesco De Rosa, campione europeo super Gallo
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Orilia premia Francesco De Rosa, campione europeo super Gallo

  • Ottobre 14, 2026
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Francesco De Rosa campione europeo, pesi super Gallo, orgoglio Salernitano e tifoso granata , è stato ospite della trasmissione Con te da sempre del Salerno club 2010 a Lira tv Fiero ed emozionato per i tantissimi complimenti ricevuti anche durante la diretta dai tifosi Granata, Francesco ha raccontato i sacrifici fatti fin da quando aveva 14 anni per arrivare al podio europeo più alto e le sue aspirazioni per raggiungere il titolo mondiale Pugile salernitano è stato premiato nel corso della trasmissione dal Presidente Salvatore Orilia con una targa ricordo a nome di tutto il Salerno Club

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