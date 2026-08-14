Rispetto delle regole per evitare incidenti in mare

Con l’avvicinarsi del Ferragosto e il conseguente aumento dell’affluenza di bagnanti, diportisti e turisti lungo le coste e le baie del Golfo di Salerno e delle Costiere Amalfitana e Cilentana, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno rinnova l’appello alla prudenza e al rispetto delle regole. L’obiettivo è quello di garantire una stagione estiva all’insegna della sicurezza, prevenendo comportamenti imprudenti e situazioni che potrebbero mettere a rischio la vita delle persone. La Guardia Costiera è impegnata sul fronte della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell’ambiente nell’ambito dell’operazione “Mare e laghi sicuri 2026”, disciplinata a livello nazionale dal Comando generale delle Capitanerie di porto e coordinata, sul territorio regionale, dalla Direzione marittima della Campania. L’attività di vigilanza interessa tutti gli utenti del mare: bagnanti, diportisti, subacquei, pescatori e operatori del settore marittimo. Un dispositivo particolarmente importante in queste settimane, considerando che l’area di giurisdizione della Capitaneria di Porto di Salerno rappresenta uno dei tratti di costa maggiormente frequentati dell’intera regione. La Guardia Costiera ricorda che il primo e più efficace strumento di prevenzione resta il senso di responsabilità. Gran parte degli incidenti e degli eventi critici, infatti, può essere ricondotta a imprudenza, superficialità, scarsa conoscenza delle norme di sicurezza o mancata consultazione delle condizioni meteomarine prima di uscire in mare. L’invito ai bagnanti Particolare attenzione viene rivolta a chi trascorrerà le giornate sulle spiagge. Il consiglio è innanzitutto quello di non allontanarsi mai oltre i propri limiti fisici e natatori e di non sopravvalutare le proprie capacità. Fondamentale anche prestare attenzione ai repentini cambiamenti delle condizioni del mare e del vento. Massima attenzione deve essere riservata alla bandiera rossa, esposta dagli assistenti bagnanti quando le condizioni rendono pericolosa la balneazione. Le indicazioni del personale addetto al salvamento devono essere sempre rispettate: si tratta, infatti, di operatori che svolgono un servizio di pubblica necessità. Considerate inoltre le elevate temperature e il forte irraggiamento solare di questi giorni, viene raccomandato di evitare esposizioni prolungate al sole e di adottare tutte le necessarie precauzioni. La Guardia Costiera invita inoltre i bagnanti a prendere visione dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare, affissa presso gli stabilimenti e le strutture balneari. Le ordinanze emanate dai Capi di Circondario Marittimo di Salerno, Agropoli e Palinuro disciplinano limiti e regole di sicurezza, oltre al corretto utilizzo della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione. Per quanto riguarda invece l’utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, occorre fare riferimento alle specifiche ordinanze dei Comuni competenti. Diportisti, velocità e distanze Particolare attenzione viene richiesta anche ai diportisti. La fascia di mare riservata alla balneazione arriva, in linea generale, fino a 200 metri dalla battigia e 100 metri dalle coste a picco, ed è delimitata dalle apposite boe. In tale area è vietato il transito e la sosta delle unità a motore e a vela. L’avvicinamento alla battigia è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario al trasbordo di persone o merci, a lentissimo moto e utilizzando gli appositi corridoi di lancio autorizzati e segnalati. Nella fascia di navigazione costiera, orientativamente compresa tra i 200 e i 1.000 metri dalle spiagge e tra i 100 e i 500 metri dalle coste a picco, le unità a motore devono navigare a una velocità non superiore ai 10 nodi e con lo scafo rigorosamente in dislocamento. Regole specifiche riguardano anche le moto d’acqua, la cui conduzione richiede sempre la patente nautica. Queste unità non possono navigare a meno di 500 metri dalla costa né oltre un miglio nautico, pari a 1.852 metri, dalla costa o dall’unità madre, rispettando inoltre i limiti di velocità previsti per le unità da diporto. Prima di prendere il mare, la Guardia Costiera raccomanda di verificare accuratamente l’efficienza dell’imbarcazione, il livello del carburante e lo stato del motore e dello scafo. Occorre inoltre avere con sé i documenti di bordo e tutte le dotazioni di sicurezza previste. Attenzione anche alle immersioni Non meno importanti le regole per chi pratica attività subacquee. Le immersioni devono essere effettuate nel rispetto delle ordinanze emanate dai Capi di Circondario Marittimo di Salerno, Agropoli e Palinuro. La presenza del subacqueo deve essere segnalata attraverso l’apposito pallone galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, mantenendosi entro un raggio prudenziale di 50 metri dal segnalamento. Tutte le unità in navigazione devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 100 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei. È inoltre sempre vietato utilizzare il fucile subacqueo all’interno della zona di mare riservata alla balneazione. Prima di uscire in mare controllare le condizioni meteo Un capitolo particolarmente importante riguarda le condizioni meteorologiche. Gli improvvisi e violenti fenomeni che possono svilupparsi anche in conseguenza delle intense ondate di calore che stanno interessando la Penisola rendono ancora più importante consultare i bollettini meteomarini prima di intraprendere qualsiasi navigazione. La Guardia Costiera invita inoltre a verificare le ordinanze locali e le disposizioni di sicurezza, consultando il sito ufficiale della Guardia Costiera. In caso di improvviso peggioramento delle condizioni del mare mentre ci si trova già in navigazione, il primo consiglio è quello di mantenere la calma. È preferibile evitare lunghe navigazioni per raggiungere il porto di partenza e cercare, invece, il più vicino luogo di rifugio, attendendo che le condizioni meteomarine migliorino. È inoltre opportuno informare familiari o congiunti della situazione, così da evitare inutili allarmismi. La Capitaneria di Porto di Salerno ricorda, infine, che l’Autorità marittima è a disposizione 24 ore su 24 per tutti gli utenti del mare, per informazioni, segnalazioni e situazioni di emergenza. In caso di necessità in mare è possibile utilizzare il Canale 16 VHF per le unità dotate dell’apparato radio, oppure contattare il 1530, Numero Blu della Guardia Costiera per le emergenze in mare, attivo 24 ore su 24 e gratuito. In alternativa è possibile utilizzare il 112, Numero Unico Europeo per le emergenze. L’invito, dunque, è semplice: godersi il mare senza trasformarlo in una sfida. Prudenza, rispetto delle regole e conoscenza delle proprie capacità restano gli strumenti più efficaci per garantire a tutti un’estate sicura lungo le coste salernitane.