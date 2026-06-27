Salerno capitale del tifo organizzato: Antonio Ricciato confermato alla guida della FISSC

Si è conclusa la due giorni di lavori della FISSC a Salerno, culminata con l’Assemblea elettiva che ha sancito la chiusura del primo triennio della presidenza di Antonio Ricciato e l’avvio di un nuovo mandato, ancora una volta sotto la sua guida. Il nuovo Consiglio Direttivo sarà chiamato a operare su scala nazionale, lavorando al raggiungimento di obiettivi condivisi e strategici per la crescita della Federazione. Per il prossimo triennio, 2026/2029, il principio guida sarà uno solo: indossare un’unica maglia, quella della Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio, mettendo al centro l’interesse comune e operando con un solo orizzonte, il territorio nazionale.

Tema centrale dell’incontro, organizzato dal Salerno club 2010 guidato dal Presidente Salvatore Orilia, rappresentato dal delegato Fissc Massimo Gennatiempo e moderato dall’addetto stampa Andrea Criscuolo (unitamente a David Belli), è stato “Passato e Futuro nelle mani dei tifosi“. L’incontro ha favorito un confronto costruttivo tra il mondo del tifo e le istituzioni. Sono intervenuti l’on. Pino Bicchielli, il sen. Andrea De Simone, presidente del Club Parlamento Granata, e l’on. Antonio D’Alessio, che hanno offerto il proprio contributo al dibattito.

Per la componente tifosi è intervenuto Marco Mancini, leader della Curva Sud Siberiano, che ha proposto l’istituzione di una tavola rotonda permanente tra il mondo ultras e la FISSC, con l’obiettivo di sviluppare un confronto costante su temi di interesse comune, nel rispetto dei diversi ruoli ma con finalità condivise.

Presente anche una delegazione dell’US Salernitana, composta dall’amministratore delegato Umberto Pagano, dal responsabile dell’Ufficio Stampa Alfonso Avagliano e dallo SLO Antonio Ianniello, a testimonianza della vicinanza del club ai temi affrontati durante l’assemblea. A chiusura assemblea è intervenuto il Presidente SinC Stefano Pagnozzi, che ha sottolineato l’importanza della base e del lavoro sul territorio.