Omicidio Vassallo, il Riesame respinge ricorsi

Il Tribunale del Riesame di SALERNO (presidente Gaetano Sgroia) ha respinto i ricorsi presentati da tre dei quattro arrestati nell’inchiesta per l’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Respinte le istanze presentate dai legali del colonnello Fabio Cagnazzo (avvocato Ilaria Criscuolo), dell’ex carabiniere Lazzaro Cioffi (avvocato Giuseppe Stellato) e dell’imprenditore Giuseppe Cipriano (avvocato Giovanni Annunziata). Le motivazioni saranno depositate entro 45 giorni. Gli indagati restano in carcere. Il quarto arrestato, il collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, ha scelto invece di non presentare l’appello.