De Luca, serve svolta culturale per la sicurezza sul lavoro

Ci deve essere una svolta culturale da una parte e un controllo più rigoroso dall’altra. I cantieri, le fabbriche non sicure, tra l’altro, rappresentano una concorrenza sleale nei confronti di quegli imprenditori corretti che hanno costi maggiori. Dobbiamo approfondire la cultura del lavoro, del rispetto di chi lavoro e combattere la pirateria che c’è in qualche settore industriale e danneggia gli imprenditori corretti oltre che determinare problemi drammatici per la salute e la vita dei lavoratori. Bisogna avere interventi da parte dello Stato, delle forze di polizia che devono controllare, dell’Inail. Noi possiamo intervenire quando ci sono problemi che attengono alla salute. Ovviamente il controllo su impalcature, mezzi utilizzati per fare opere è competenza dello Stato”. A dirlo, commentando le morti sul lavoro, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca questa mattina a Battipaglia dove, all’interno dei locali dell’azienda Isolkappa, è stato presentato il nuovo spazio polifunzionale dedito all’innovazione e alla tecnologia.