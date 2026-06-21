Nuove soluzioni per ridurre consumi, emissioni e costi operativi

Le recenti crisi energetiche hanno dimostrato quanto sia fragile l’equilibrio economico delle imprese che operano nel settore dei trasporti, della logistica e dei servizi ambientali. L’aumento dei costi del carburante, l’incertezza dei mercati energetici e la crescente attenzione verso la sostenibilità impongono oggi una riflessione concreta: non basta più gestire la flotta, occorre renderla più efficiente, più controllata e più sostenibile. Nel nostro territorio, e in particolare nell’Agro Nocerino-Sarnese, il sistema dei trasporti rappresenta una vera vocazione economica e produttiva. Si tratta di un’area storicamente legata alla movimentazione delle merci, alla trasformazione agroalimentare, alla logistica, ai servizi ambientali, al commercio e al collegamento strategico tra l’area vesuviana, l’area salernitana, la Costiera Amalfitana, Napoli e il resto del Mezzogiorno. L’Agro Nocerino-Sarnese non è soltanto un territorio di passaggio, ma un nodo operativo fondamentale per imprese, autotrasportatori, aziende di servizi, operatori ambientali e realtà produttive che ogni giorno movimentano persone, materiali, rifiuti, prodotti agricoli, merci industriali e beni destinati alla distribuzione. Per questo motivo, ogni intervento capace di migliorare l’efficienza dei mezzi assume un valore non solo aziendale, ma anche territoriale. Ogni litro di carburante risparmiato significa minori costi per le imprese, minori emissioni in atmosfera, maggiore competitività e una migliore capacità del territorio di affrontare le sfide energetiche, ambientali ed economiche dei prossimi anni. In questo scenario si inserisce la proposta progettuale CO2TRANS – Carbon Dioxide Reduction for Sustainable Transport, un programma dedicato all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, attraverso l’installazione di dispositivi innovativi per l’ottimizzazione della combustione dei motori endotermici. La proposta nasce dall’impegno del dott. Vincenzo Calce e del dott. Rosario Ferrara, da anni attenti alla ricerca di soluzioni innovative capaci di coniugare efficienza energetica, riduzione dei costi operativi, sostenibilità ambientale e sviluppo competitivo delle imprese del territorio. L’obiettivo è chiaro: migliorare il processo di combustione, ridurre i consumi di carburante, diminuire le emissioni di CO₂ e contribuire concretamente agli obiettivi ESG delle imprese. Il sistema può essere applicato a trattori stradali, autocarri, furgoni commerciali, autobus, mezzi per l’igiene urbana, veicoli industriali, mezzi d’opera e unità navali dotate di motori endotermici. La vera innovazione non riguarda soltanto l’installazione del dispositivo, ma l’intero metodo di lavoro. CO2TRANS prevede infatti un percorso strutturato: analisi preliminare della flotta, individuazione dei veicoli pilota, installazione del sistema, raccolta dei dati operativi, monitoraggio dei consumi, analisi delle performance e redazione di report tecnici periodici. Un ruolo centrale sarà affidato anche agli autisti e al personale operativo, che saranno coinvolti nella registrazione delle informazioni necessarie alla valutazione dei risultati. Questo approccio consente di trasformare l’esperienza quotidiana dei mezzi su strada in dati oggettivi, utili per misurare l’effettivo miglioramento dell’efficienza energetica. La collaborazione tra il dott. Vincenzo Calce e il dott. Rosario Ferrara rafforza ulteriormente il valore tecnico e operativo dell’iniziativa, creando le condizioni per una proposta concreta, misurabile e replicabile sul territorio. L’interesse riscontrato verso questi nuovi dispositivi conferma che le imprese sono sempre più attente a soluzioni capaci di coniugare risparmio economico, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. In un periodo storico in cui le crisi energetiche incidono direttamente sui bilanci aziendali, investire in efficienza non è più una scelta accessoria, ma una necessità strategica. Il settore dei trasporti deve affrontare la transizione non solo attraverso grandi interventi infrastrutturali, ma anche mediante soluzioni immediate, applicabili e verificabili sui mezzi già in esercizio.CO2TRANS nasce proprio con questa finalità: offrire alle imprese uno strumento operativo per fronteggiare l’aumento dei costi energetici, migliorare le prestazioni della flotta e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale. Per l’Agro Nocerino-Sarnese, puntare sull’efficienza dei trasporti significa valorizzare una delle principali vocazioni del territorio. Significa sostenere le imprese locali, accompagnare la transizione energetica, ridurre i costi operativi e rafforzare un sistema economico che vive quotidianamente di mobilità, collegamenti, logistica e servizi. Il nostro territorio ha bisogno di innovazione concreta, non di dichiarazioni astratte. Le aziende che sapranno adottare nuove tecnologie, raccogliere dati, misurare i risultati e rendicontare le proprie performance ambientali saranno più forti, più competitive e più pronte ad affrontare le sfide future. La crisi energetica può quindi diventare anche un’occasione: quella di ripensare il trasporto, migliorare l’efficienza dei mezzi e costruire un modello di sviluppo più sostenibile per imprese, comunità e ambiente. In questa prospettiva, CO2TRANS rappresenta una proposta operativa che guarda al futuro, ma parte dalle esigenze reali delle aziende del territorio: contenere i costi, ridurre le emissioni, migliorare l’efficienza e trasformare la crisi energetica in una nuova opportunità di crescita.