Salernitana, svelata la terza maglia

Un nuovo viaggio nel tempo con la rivisitazione della terza maglia utilizzata nel lontano campionato 1999/2000: le strisce granata su superficie blu vengono reinterpretate con una particolare sfumatura che alleggerisce e dona il giusto equilibrio alla casacca.

Le vie e gli scorci più suggestivi di Cascia fanno da sfondo a foto e video di presentazione. Un omaggio alla cittadina umbra che complessivamente ha ospitato la Bersagliera per i ritiri precampionato in ben sei occasioni. Anche in questa estate, la seconda consecutiva, i granata vi hanno trascorso la prima fase di preseason.