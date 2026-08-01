Salernitana, svelata la terza maglia - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Terremoto ai Campi Flegrei, incendio al carcere minorile di Nisida
Salernitana, svelata la terza maglia
Euro 2032, acquisita la documentazione da parte di 13 città, c’è Salerno
Fi, giovedì a Napoli conferenza stampa presentazione congresso Campania
Salernitana

Salernitana, svelata la terza maglia

  • Agosto 1, 2026
  • 0
  • 129
  • 1 Min Read
Salernitana, svelata la terza maglia

Un nuovo viaggio nel tempo con la rivisitazione della terza maglia utilizzata nel lontano campionato 1999/2000: le strisce granata su superficie blu vengono reinterpretate con una particolare sfumatura che alleggerisce e dona il giusto equilibrio alla casacca.

Le vie e gli scorci più suggestivi di Cascia fanno da sfondo a foto e video di presentazione. Un omaggio alla cittadina umbra che complessivamente ha ospitato la Bersagliera per i ritiri precampionato in ben sei occasioni. Anche in questa estate, la seconda consecutiva, i granata vi hanno trascorso la prima fase di preseason.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012