Martusciello: Scnto di 14 anni all’assassino di un poliziotto

“Un poliziotto perde la vita mentre compie il proprio dovere. A quasi quarant’anni da quell’omicidio, la pena inflitta al suo assassino viene ridotta da 30 a 16 anni. È una vicenda che, pur nel pieno rispetto delle decisioni della magistratura, lascia un profondo senso di inquietudine”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, commentando la sentenza che ha ridotto la condanna per l’omicidio dell’agente scelto Domenico Attianese. “Non discuto le valutazioni dei giudici – aggiunge – e non metto in discussione il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Ma leggere che tra gli elementi considerati dai giudici vi sia anche la restituzione di un portafoglio smarrito non può che alimentare interrogativi. Non per il valore del gesto, che resta indiscutibile, ma per la distanza che inevitabilmente si percepisce tra quell’episodio e la gravità di un delitto costato la vita a un servitore dello Stato”.
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