Notte Bianca, zona orientale pronta per sabato

Cresce l’attesa per la Notte Bianca Week-end nella zona orientale di Salerno, in programma Sabato 11 Luglio, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina, capace di richiamare migliaia di persone tra spettacoli, musica, shopping e intrattenimento. Un evento che, negli anni, è diventato un punto di riferimento, non solo per i residenti, ma, per i numerosi visitatori provenienti anche dalle Regioni limitrofe, contribuendo a valorizzare il tessuto commerciale dei quartieri orientali e a rilanciare le attività economiche del territorio. Sono proprio i commercianti, della Zona Orientale, da sempre protagonisti della manifestazione, a sottolineare l’importanza di un’iniziativa che riesce a coniugare spettacolo, promozione del territorio e sostegno all’economia locale. Tra loro c’è Alfredo Di Marino, titolare di Ottica Celia a Mercatello, da anni convinto sostenitore della Notte Bianca. «È un appuntamento che aspettiamo con entusiasmo ogni anno perché rappresenta una grande occasione per il nostro quartiere. Le strade si riempiono di famiglie, giovani e visitatori e si crea un’atmosfera unica che dà nuova energia alle attività commerciali. Eventi come questo dimostrano quanto la collaborazione tra l’Associazione, istituzioni e commercianti possa produrre risultati importanti per tutta la città». Il programma di Mercatello promette una serata ricca di emozioni. In Piazza Monsignor Mario Grasso, sabato 11 luglio, alle ore 22,00 prenderà il via lo spettacolo con Fiordaliso, una delle voci più amate della musica italiana. A seguire spazio alla comicità di Pasquale Palma, artista molto apprezzato dal grande pubblico, mentre allo scoccare della mezzanotte sarà la volta di un evento particolarmente atteso: per la prima volta a Salerno, saliranno sul palco I Collage, storica band italiana che farà rivivere al pubblico i grandi successi che hanno segnato intere generazioni. Grande entusiasmo anche a Pastena, dove Domenico Autuori, titolare della storica Gioielleria Margherita, evidenzia il valore della manifestazione. «La Notte Bianca è diventata una tradizione che riesce ogni anno a coinvolgere migliaia di persone. Per noi commercianti significa avere l’opportunità di mostrare il volto migliore del quartiere, accogliere nuovi clienti e contribuire a rendere viva la città. È un evento che genera entusiasmo e che merita di continuare a crescere». In Piazza della Resistenza (ex P.zza della libertà) a Pastena, il pubblico potrà assistere con inizio alle ore 22,00 al concerto di Fausto Leali, interprete dalla voce inconfondibile che ha scritto pagine importanti della musica italiana. A seguire arriverà la comicità irresistibile di Mariano Bruno, mentre il gran finale sarà affidato all’energia e all’ironia delle canzoni di Tony Tammaro, artista amatissimo dal pubblico campano. Anche a Torrione cresce l’attesa. Angela De Martino, titolare di un noto negozio di calzature del quartiere, considera la manifestazione un’opportunità preziosa. «Ogni edizione rappresenta un momento di festa e di rilancio per le nostre attività. Le persone riscoprono il piacere di passeggiare, fare acquisti e vivere il quartiere. La Notte Bianca è ormai parte dell’identità della zona orientale e ogni anno riesce a coinvolgere un pubblico sempre più numeroso». Il palco di Piazza Gian Camillo Gloriosi, proporrà una serata all’insegna della musica e del divertimento. Ad aprire gli spettacoli sempre alle ore 22,00 sarà il DJ Anonimo, che accompagnerà il pubblico con una coinvolgente selezione musicale. Intorno alla mezzanotte riflettori puntati sul concerto di Rosario Miraggio, tra gli artisti più seguiti della scena musicale napoletana contemporanea. La Notte Bianca Week-end Salerno si conferma così una manifestazione capace di unire intrattenimento, cultura e promozione del commercio locale, offrendo ai cittadini una lunga serata di spettacolo e contribuendo a valorizzare il patrimonio economico e sociale della zona orientale di Salerno. Ricordiamo che la Manifestazione si concluderà Domenica 12 Luglio quando in P.zza Portanova, nel cuore del Centro Storico di Salerno, con inizio alle ore 22,00 si esibiranno in concerto LDA e AKA 7seven. La Fenailp, promotrice dell’iniziativa, rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli Enti che hanno patrocinato la manifestazione, in particolare al Comune di Salerno, che oltre al supporto tecnico-organizzativo, ha predisposto, per la giornata di sabato 11 luglio, un importante servizio a favore dei cittadini e dei visitatori. Tutti coloro che lasceranno la propria auto nel parcheggio dello Stadio Arechi, potranno, infatti, usufruire gratuitamente del servizio navetta, messo a disposizione da Busitalia, facilitando così l’afflusso nelle aree interessate dalla manifestazione e incentivando una mobilità più sostenibile e ordinata. Le navette effettueranno il percorso Stadio Arechi arrivo a Via Leucosia (Mercatello) e rientro allo Stadio Arechi tutto ciò, dalle ore 19,00 di Sabato 11 luglio fino alle ore 3,00 del giorno 12 luglio. Sarà operativa, fino alle ore 3,00 ma, a pagamento, anche la Metropolitana leggera. Un sentito ringraziamento viene inoltre rivolto alla Camera di Commercio di Salerno, che ha creduto nella Notte Bianca sin dalla sua prima edizione, sostenendone con convinzione la crescita negli anni. Un plauso particolare va al Presidente Andrea Prete e all’intera Giunta camerale per il costante sostegno assicurato a un evento che rappresenta oggi uno dei principali appuntamenti dell’estate salernitana e una straordinaria occasione di promozione per il commercio, l’artigianato, il turismo e l’immagine della città.