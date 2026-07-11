Notte Bianca: Musella ringrazia il lavoro dei presentatori

«La Notte Bianca Week-End Salerno è un grande evento collettivo che vive grazie all’impegno di tantissime persone. Tra queste, un ruolo fondamentale è svolto dai conduttori che, con professionalità, esperienza e capacità di coinvolgere il pubblico, accompagneranno gli spettatori nelle due serate di spettacolo in programma in città». Con queste parole il direttore artistico Luigi Musella ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai presentatori che saranno protagonisti sui diversi palchi della XIV edizione della Notte Bianca Week-End Salerno. «Ognuno di loro – sottolinea Musella – rappresenta un valore aggiunto per la manifestazione. Sapranno dare ritmo, entusiasmo e qualità agli spettacoli, valorizzando gli artisti e contribuendo a creare quell’atmosfera di festa che da quattordici anni caratterizza la nostra manifestazione.» Sul palco di Mercatello, con inizio alle ore 22.00, saranno Benny Ronca e Lisa Pinto a condurre una serata ricca di musica e grandi emozioni con le esibizioni di Fiordaliso, Pasquale Palma, dei Collage e di Grazia Serra, regalando al pubblico uno spettacolo all’insegna della grande musica italiana e dell’intrattenimento. Nel quartiere Pastena, invece, il palco sarà affidato alla consolidata esperienza di Attilio Romita e Grazia Serra, che presenteranno un cast di assoluto prestigio con Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro, protagonisti di uno spettacolo capace di alternare musica, comicità e coinvolgimento del pubblico. Grande attesa anche per il palco di Torrione, dove Cinzia Paolini accompagnerà il pubblico nelle esibizioni del DJ Anonimo e di Rosario Miraggio, due artisti molto amati che promettono di richiamare migliaia di spettatori. Il gran finale della manifestazione sarà affidato a una conduzione corale. Benny Ronca, Lisa Pinto, Attilio Romita, Grazia Serra e Cinzia Paolini, ai quali si unirà Rossella Pisatura, saranno infatti insieme sul palco di Piazza Portanova per chiudere la XIV edizione della Notte Bianca Week-End Salerno con il concerto degli attesissimi LDA e AKA7even. «Abbiamo costruito un gruppo di conduzione affiatato e di grande qualità – conclude Luigi Musella –. A tutti loro va il mio più sincero grazie per aver condiviso con entusiasmo questo importante progetto. Sono certo che, insieme agli artisti, sapranno regalare al pubblico due serate indimenticabili, contribuendo al successo di una manifestazione che rappresenta ormai uno degli appuntamenti più importanti dell’estate campana e un’occasione straordinaria di promozione per Salerno, per le sue imprese e per l’intero territorio.»