Scafati. Morte D’Auria, si indaga per omicidio stradale

Scafati. Salma sotto sequestro per l’autopsia che dovrebbe essere effettuata domani a Napoli e indagine a carico di un automobilista 32enne per omicidio stradale. Una prassi, per ora, sulla morte del giovane del quartiere Mariconda Giuseppe D’Auria deceduto in ospedale dopo un paio di giorni di agonia in seguito al tremendo e tragico impatto in via Santa Maria la Carità, nei pressi del bar Nunzio, contro un’autovettura. L’indagine è stata affidata ai carabinieri della tenenza scafatese su delega della Procura di Nocera Inferiore. Il 24enne D’Auria, che gestiva una frutteria nei pressi delle palazzine di Mariconda in via Santa Maria la Carità , era in sella alla sua moto e stava facendo rientro probabilmente a casa quando si è scontrato con un’autovettura. L’impatto sarebbe stato frontale ed è stato violento ed il motociclista è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra e riportando gravissime lesioni e contusioni. Forse una distrazione o la velocità dei mezzi a csusare il triste epilogo. La scena apparsa davanti agli occhi di chi ha prestato i primi soccorsi è stata straziante. Subito si sono capite le condizioni in cui versava il giovane scafatese. Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’ambulanza del 118 inviata dall’Asl di Salerno su richiesta dell’automobilista che si è scontrato con il giovane scafatese, sotto shock per l’accaduto. D’Auria è stato subito ricoverato in terapia intensiva presso il Cardarelli di Napoli con i medici che si sono resi conto della gravità delle sue condizioni. Monitorato giorno e notte, il cuore del 24enne ha smesso di battere nella tardissima serata di giovedì nonostante il tentativo disperato del personale sanitario di salvargli la vita. Ora l’inchiesta per omicidio stradale a carico del conducente dell’autovettura. Sarà il corso delle indagini ad appurare responsabilità su quell’incidente.