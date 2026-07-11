Salernitana, mercato in frenata

di Marco De Martino

SALERNO – Prima lo sprint, poi la frenata. Dopo due movimenti in entrata, il portiere Galeotti e l’esterno Llano, ed uno in uscita, l’attaccante Molina passato al Trento, il mercato della Salernitana rallenta in attesa della cessione degli altri esuberi presenti in rosa. E’ fondamentale, infatti, tagliare i rami secchi individuati a tavolino prima della partenza del ritiro, in programma martedì prossimo, proprio per consentire a mister Cosmi di lavorare già con un gruppo molto simile a quello che, almeno fino a dicembre, disputerà il campionato. Il ds granata Daniele Faggiano sta lavorando alacremente in queste ore per piazzare innanzitutto Lovato e Ghiglione, i reduci dal doppio salto dalla serie A alla C che percepiscono un ingaggio fuori dai parametri della terza serie. La situazione dei due difensori è molto particolare: entrambi con un anno di contratto e reduci da esperienze poco felici hanno poco mercato. Non è da escludere a questo punto, come extrema ratio, il ricorso alla rescissione consensuale come avvenuto, un anno fa, con Giulio Maggiore. Da sistemare anche Iervolino e Varone, i quali comunque dispongono di qualche buona offerta in terza serie e potrebbero accasarsi a breve, mentre i vari Quirini, Gyabuaa, Berra, Arena e Carriero potrebbero partire per Cascia in attesa di una sistemazione ma al tempo stesso anche per giocarsi le loro carte e provare a convincere Cosmi. Tutta da scrivere anche la storia dei giovani Cevers, Vuillermouz, Di Vico e Boncori: tutti e quattro dovrebbero a breve rinnovare con la Salernitana visto che hanno un solo anno di contratto ma potrebbero partire in prestito per fare esperienza. A Cosmi spetterà l’ultima parola.