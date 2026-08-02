Scafatese, patron Romano sfida la Salernitana

SCAFATI – Cresce l’attesa per l’esordio in Serie C, c resce l’attesa per la sfida in Coppa Italia all’Arechi contro la Sa- lernitana. E’ un’estate davvero di fremente attesa quella della Scafatese, tornata final- mente tra i professionisti. Il presidente Romano a tal pro- posito ha voluto ancora di più caricare l’ambiente, con una nosta sui social: “Il 29 luglio abbiamo visto il nome della Scafatese inserito ufficial- mente nel Girone C della Serie CAbbiamo conosciuto il calendario della nuova sta- gione e la nostra prima sfida ufficiale in Coppa Italia contro la Salernitana, allo stadio Arechi. Oggi, guardando quelle date, quei nomi e quelle partite, realizzo ancora di più ciò che siamo riusciti a conquistare. La Scafatese è tornata tra i professionisti. Non è più soltanto un sogno, né una promessa.È la realtà che abbiamo costruito in- sieme, con il lavoro, i sacrifici e l’amore per questi colori. Ci attende un girone difficile e affascinante, fatto di grandi piazze, società prestigiose e sfide che restituiranno alla nostra città emozioni attese da tanti anni.

Affronteremo ogni avversa- rio con rispetto e umiltà, ma anche con la consapevolezza di rappresentare una società Campione d’Italia e un popolo che ha dimostrato di saper