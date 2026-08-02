Scafatese, patron Romano sfida la Salernitana

SCAFATI – Cresce l’attesa per l’esordio in Serie C, c resce l’attesa per la sfida in Coppa Italia all’Arechi contro la Sa- lernitana. E’ un’estate davvero di fremente attesa quella della Scafatese, tornata final- mente tra i professionisti. Il presidente Romano a tal pro- posito ha voluto ancora di più caricare l’ambiente, con una nosta sui social: “Il 29 luglio abbiamo visto il nome della Scafatese inserito ufficial- mente nel Girone C della Serie CAbbiamo conosciuto il calendario della nuova sta- gione e la nostra prima sfida ufficiale in Coppa Italia contro la Salernitana, allo stadio Arechi. Oggi, guardando quelle date, quei nomi e quelle partite, realizzo ancora di più ciò che siamo riusciti a conquistare. La Scafatese è tornata tra i professionisti. Non è più soltanto un sogno, né una promessa.È la realtà che abbiamo costruito in- sieme, con il lavoro, i sacrifici e l’amore per questi colori. Ci attende un girone difficile e affascinante, fatto di grandi piazze, società prestigiose e sfide che restituiranno alla nostra città emozioni attese da tanti anni.
Affronteremo ogni avversa- rio con rispetto e umiltà, ma anche con la consapevolezza di rappresentare una società Campione d’Italia e un popolo che ha dimostrato di saper
credere, soffrire e vincere in- sieme. La prima pagina di questa nuova storia ci porterà subito all’Arechi, contro la Sa- lernitana, per il primo turno di Coppa Italia. Una partita dal sapore particolare per il no- stro territorio e un appunta- mento che ci farà comprendere immediata- mente la bellezza e la respon- sabilità del palcoscenico che abbiamo conquistato. Ma, mentre guardo il calendario, il mio pensiero va soprattutto
al momento in cui rivedrò la nostra gente sugli spalti. Le famiglie.I bambini.Le ban- diere gialloblù.La voce dei no- stri tifosi che accompagna la squadra e le dà forza. Perché abbiamo lottato anche per questo: per restituire a Scafati il diritto di vivere nuova- mente giornate così. Sarà il nostro primo anno in Serie C dopo tanto tempo. Dovremo imparare, crescere e affron- tare ogni difficoltà con corag- gio. Ma non saremo soli.
Avremo accanto un’intera città. Il calendario ci ha indi- cato le tappe.Adesso spetta a noi percorrerle, una dopo l’al- tra, con il cuore e con l’orgo- glio di portare il nome di Scafati nel calcio professioni- stico”. Nel frattempo la Scafa- tese è partita alla volta di Roma per effettuare la se- conda parte della prepara- zione estiva presso il “Mancini Park Hotel”. Prima di lasciare la struttura alber- ghiera “Hotel Nelton”, loca-
tion in cui si è radunato tutto il gruppo squadra in matti- nata, il presidente Felice Ro- mano e l’amministratore unico Francesco Romano hanno salutato l’allenatore Giovanni Ferraro, lo staff e tutta la squadra augurandogli buon lavoro. Il 4 agosto test contro il Teramo mentre il 7 ci sarà l’amichevole contro l’An- zio. Due test iportanti in chiave Coppa Italia e soprat- tutto in ciave esordio in cam- pionato, in programma a Giugliano il 21 agosto. Non ci sarà uno dei grandi protago- nisti della promozione, ov- vero Acquadro che ha risolto il contratto firmato con il club canarino qualche settimana fa. iIn entrata s accende la corsa per aggiudicarsi Marco Toscano, in uscita dall’Avel- lino. La Scafatese è in pole per il centrocampista classe ’97, originario di Erice. La propo- sta formulata dalla società campana prevede un trasfe- rimento con formula a titolo definitivo. Per convincere il
calciatore ad abbracciare il nuovo progetto sportivo, il club ha messo sul piatto una proposta contrattuale della durata di due anni.La concor- renza resta vigile, ma l’af- fondo della Scafatese definisce al momento una posizione di netto vantaggio nella corsa per acquisire le prestazioni del mediano in uscita dal club irpino. Il por- tiere Giardino, classe 2008, scuola Parma, è stato ceduto in prestito al Brindisi.