Luci d’Artista, albero di Natale in piazza della Libertà

di Erika Noschese

Un grande albero di Natale in piazza della Libertà che non sostituirà la tradizionale installazione di piazza Portanova, ma andrà ad arricchire e valorizzare anche la grande piazza affacciata sul mare, uno dei luoghi simbolo dell’azione amministrativa del sindaco Vincenzo De Luca. È questa una delle principali novità che accompagneranno la prossima edizione di Luci d’Artista, l’evento natalizio che ogni anno richiama a Salerno centinaia di migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia. L’iniziativa sarà promossa dalla Camera di Commercio di Salerno, guidata dal presidente Andrea Prete, che ha deciso di affiancare al tradizionale cuore delle festività natalizie un ulteriore elemento scenografico destinato a rendere ancora più suggestiva piazza della Libertà che, come ormai di consueto, accoglierà il grande concerto di Capodanno con un artista di fama nazionale. L’obiettivo è quello di ampliare il percorso delle installazioni luminose e distribuire l’attrattività dell’evento anche verso il fronte mare e l’area del Crescent, ormai diventata uno dei punti più frequentati della città, complice anche la presenza di alcune attività ristorative. Il nuovo albero, nelle intenzioni degli organizzatori, rappresenterà un segnale di attenzione verso una piazza che negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale nella vita cittadina, ospitando eventi istituzionali, concerti, manifestazioni culturali e appuntamenti di richiamo turistico. Piazza Portanova continuerà comunque a mantenere il suo ruolo storico e simbolico all’interno di Luci d’Artista, con l’installazione tradizionale che resterà uno dei punti più fotografati e visitati del centro cittadino. Accanto a questa novità, sono in corso anche i preparativi per un’altra iniziativa legata all’artigianato artistico e alla tradizione ceramica del territorio. Proprio in queste settimane si sta procedendo alla realizzazione dei pannelli in ceramica che avrebbero dovuto essere collocati lungo il viadotto Gatto. Almeno per l’edizione di quest’anno, però, la scelta è stata quella di non installarli nell’area del porto, ma di distribuirli in alcune zone della città capoluogo, con l’obiettivo di abbellire spazi urbani e creare nuovi punti di interesse nel periodo natalizio. L’operazione punta anche a valorizzare una delle eccellenze storiche della provincia di Salerno, quella della ceramica artistica, coinvolgendo maestranze e laboratori specializzati nella realizzazione dei pannelli decorativi. Le installazioni dovrebbero contribuire a rafforzare il legame tra Luci d’Artista e le tradizioni produttive del territorio, affiancando alle scenografie luminose un elemento artistico permanente o comunque destinato a lasciare un segno visibile in diversi quartieri della città. Già in piena campagna elettorale, il sindaco De Luca aveva annunciato la volontà di dare un nuovo volto all’area del viadotto Gatto, porta d’accesso per la città. Con queste iniziative prende forma una nuova strategia per l’edizione 2026 di Luci d’Artista, orientata non solo a confermare il successo turistico della manifestazione, ma anche a estendere il percorso delle attrazioni, valorizzare il fronte mare e promuovere le eccellenze culturali e artigianali del territorio salernitano.