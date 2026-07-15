Notte Bianca, il bilancio di Pecoraro e Saetta

Due giorni di festa, musica, spettacoli, shopping e intrattenimento che hanno trasformato Salerno in un grande palcoscenico a cielo aperto. La XIV edizione della Notte Bianca Week-end Salerno ha registrato numeri da record, con migliaia e migliaia di persone che hanno invaso il centro cittadino, confermando ancora una volta il valore di un evento capace di coniugare promozione del territorio, sostegno alle attività commerciali e attrattività turistica.

Soddisfatti i vertici della Fenailp Salerno, che da anni seguono con attenzione le iniziative dedicate al commercio e alla valorizzazione del tessuto economico locale. Ne parliamo con Sabato Pecoraro, presidente provinciale della Fenailp Salerno, e Gregorio Saetta, presidente della Fenailp Salerno città.

Presidente Pecoraro, quale bilancio traccia di questa XIV edizione della Notte Bianca Week-end Salerno?

«Il bilancio è estremamente positivo. Abbiamo assistito a due giornate straordinarie durante le quali Salerno è stata letteralmente presa d’assalto da visitatori provenienti da tutta la provincia e da numerose regioni limitrofe. Le strade, le piazze e i negozi sono stati animati da un flusso continuo di persone che hanno scelto la nostra città per trascorrere un fine settimana all’insegna del divertimento e dello shopping. È la dimostrazione che quando istituzioni, associazioni e operatori economici lavorano nella stessa direzione, i risultati arrivano».

Qual è stato l’impatto per le attività commerciali?

«Molto importante. Per tante imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi è stato un weekend di grande lavoro. Manifestazioni di questo livello rappresentano un’opportunità concreta per l’economia locale, perché portano clienti, aumentano la visibilità delle attività e contribuiscono a rafforzare l’immagine di Salerno come città viva e accogliente».

Presidente Saetta, cosa ha colpito maggiormente di questa edizione?

«Sicuramente la straordinaria partecipazione del pubblico. Vedere migliaia di persone passeggiare serenamente tra le vie cittadine, assistere agli spettacoli e frequentare le attività commerciali è stata la fotografia più bella di questa manifestazione. La Notte Bianca è ormai diventata un appuntamento atteso e rappresenta un patrimonio per tutta la città».

Qual è il messaggio che arriva da questo successo?

«Che Salerno ha tutte le potenzialità per ospitare grandi eventi e farlo in maniera organizzata. La risposta del pubblico dimostra che investire nella cultura, nell’intrattenimento e nella promozione del commercio è una scelta vincente. Questi appuntamenti generano economia, favoriscono il turismo e contribuiscono a valorizzare il lavoro dei commercianti che ogni giorno investono sul territorio».

Durante la manifestazione non sono mancati momenti di tensione. Qual è il vostro pensiero?

Pecoraro e Saetta esprimono una posizione comune: «Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ai volontari e a tutti coloro che hanno garantito sicurezza e assistenza durante le due giornate. Il loro lavoro, spesso svolto lontano dai riflettori, è stato fondamentale per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di serenità».

I due presidenti della Fenailp aggiungono anche un messaggio di vicinanza ai due agenti della Polizia Municipale rimasti coinvolti nell’aggressione avvenuta durante i controlli.

«Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai due vigili urbani che sono stati aggrediti mentre svolgevano con professionalità il proprio dovere. A loro va il nostro augurio di una pronta ripresa e il nostro sincero ringraziamento per il coraggio e il senso dello Stato dimostrati. Il fatto che siano poi riusciti, insieme agli altri operatori intervenuti, ad assicurare alla giustizia il responsabile rappresenta la migliore risposta a un episodio che condanniamo con assoluta fermezza. Chi indossa una divisa e tutela la sicurezza dei cittadini merita sempre rispetto».

Quali prospettive si aprono adesso?

«Questo successo – concludono Pecoraro e Saetta – deve rappresentare un punto di partenza. Salerno ha dimostrato di possedere tutte le caratteristiche per continuare a ospitare eventi di grande richiamo. La Fenailp continuerà a sostenere tutte quelle iniziative che contribuiscono alla crescita economica, sociale e turistica della città e dell’intera provincia, nella convinzione che il commercio sia uno dei principali motori dello sviluppo del territorio».

La XIV edizione della Notte Bianca Week-end Salerno si chiude così con un bilancio ampiamente positivo: una città viva, migliaia di presenze, attività commerciali soddisfatte e un’organizzazione che ha saputo gestire un afflusso eccezionale di visitatori. Un risultato che conferma la manifestazione tra gli appuntamenti più importanti dell’estate salernitana e che rilancia la sfida per le prossime edizioni.