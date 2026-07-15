Salernitana, iniziata la nuova stagione

di Marco De Martino

SALERNO – E’ ufficialmente iniziata la nuova stagione della Salernitana. Dopo la partenza in autobus avvenuta nella tarda mattinata di ieri, nel pomeriggio la comitiva granata capeggiata da mister Serse Cosmi (nella foto US Salernitana 1919) è arrivata in quel di Cascia dove, a partire da questa mattina, inizierà a lavorare per prepararsi al nuovo campionato. Poco dopo è giunto presso la sede del ritiro anche il direttore sportivo Daniele Faggiano. Il ds, reduce dal funerale di papà Elio, è arrivato con la propria auto privata. Ovviamente Faggiano si è intrattenuto a cena con il gruppo ed in particolare con mister Cosmi con cui ha fatto il punto della situazione in chiave mercato. Questo l’elenco dei calciatori convocati per il ritiro precampionato del quale non fanno parte Iervolino e Guacci ormai in procinto di essere ceduti, mentre invece al gruppo è stato aggregato anche il portiere classe 2004 Domenico Lamberti il quale sosterrà un periodo di prova:

PORTIERI: Leonards Čevers, Francesco Corriere, Cesare Galeotti.

DIFENSORI: Armando Anastasio, Matteo Arena, Gabriele Barzagli, Filippo Berra, Paolo Ghiglione, Manuel Llano, Gianluca Longobardi, Matteo Lovato, Emmanuele Matino, Ettore Quirini, Luca Villa, Joshua Vuillermoz.

CENTROCAMPISTI: Galo Capomaggio, Giuseppe Carriero, Kees de Boer, Rocco Di Vico, Malik Djibril, Emmanuel Gyabuaa, Mattia Tascone, Ivan Varone.

ATTACCANTI: Ismail Achik, Luca Boncori, Franco Ferrari, Facundo Lescano.

STAFF TECNICO

Allenatore: Serse Cosmi. Vice allenatore: Giuseppe Scurto.

Preparatori atletici: Manuel De Maria, Marco Celia, Vincenzo Laurino.

Allenatore portieri: Valerio Visconti.

Match analyst: Sandro Antonini.

STAFF MEDICO

Responsabile sanitario: Vincenzo Rosciano.

Medici sociali: Christian Crescenzo, Giovanni D’Auria.

Fisioterapista-osteopata: Giuseppe Magliano.

Fisioterapisti: Daniel Bovi, Andrea Ciccarino, Francesco Minieri.

Nutrizionisti: Atanasio De Meo, Stefano Gallo.

Podologo: Sergio Di Palma.

MERCATO, DUE NOMI NUOVI SUL TACCUINO Come accennato in precedenza, la presenza di Faggiano a Cascia potrebbe fare da prologo a nuove operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. Il ds granata sta provando a sistemare gli esuberi, in particolar modo Lovato e Ghiglione. I due difensori non hanno disfatto la valigia e sarebbero pronti a lasciare a breve la Salernitana. Intanto tanti altri elementi saliti a Cascia per mettersi a disposizione di Cosmi, saranno sotto osservazione dello staff che dovrà capire se potranno fare ancora al caso o meno della Salernitana. Da Varone a Gyabuaa, da Longobardi a Quirini, da Berra ad Arena, e così via, saranno almeno una decina i calciatori che cercheranno di strappare la riconferma convincendo mister Cosmi con il sudore che spenderanno sul campo di allenamento. Nel frattempo ieri sono spuntati due nuovi profili che potrebbero fare al caso della Salernitana. Il primo è il difensore centrale classe 2000 Claudio Manzi, di proprietà dell’Avellino ma reduce dalla positiva esperienza in prestito al Monopoli. La società irpina stavolta ha intenzione di cederlo a titolo definitivo visto che il suo contratto scadrà tra dodici mesi e la Salernitana ha mostrato interesse, soprattutto se riuscisse a strappare un buon prezzo. Il secondo profilo accostato ieri alla società granata è quello di Enrico Giannini, esterno sinistro classe 2004 svincolato dopo la discreta esperienza all’Albinoleffe con cui, nel passato torneo di serie C girone A, ha messo a referto 15 presenze e 3 reti. Giannini, cresciuto nel vivaio del Napoli, potrebbe rappresentare il vice Villa.