Nocera Sup. Appello di Noi Moderati

«Priorità alla sicurezza per Nocera Superiore». A dichiararlo è il coordinamento cittadino di Noi Moderati, guidato dall’avvocato Veronica Avella, che ribadisce l’impegno del gruppo «per la sicurezza dei cittadini di Nocera Superiore, consapevoli che un territorio sicuro è la base per il benessere e la crescita della comunità. In un periodo in cui episodi di microcriminalità e situazioni di degrado urbano preoccupano sempre più residenti e commercianti, riteniamo fondamentale un’azione concreta e mirata per garantire maggiore tranquillità». Noi Moderati propone per la città di Nocera Superiore un potenziamento della videosorveglianza nelle zone più sensibili del comune, una presenza più capillare delle forze dell’ordine e una maggiore collaborazione tra amministrazione, cittadini e istituzioni locali per sviluppare strategie di prevenzione efficaci. «Inoltre, crediamo nell’importanza di programmi di sensibilizzazione nelle scuole e nei quartieri, per promuovere il rispetto delle regole e la cultura della legalità. Noi Moderati siamo pronti a lavorare con determinazione affinché Nocera Superiore diventi un esempio di sicurezza e vivibilità, perché ogni cittadino ha diritto a sentirsi protetto nella propria città», aggiungono. Proprio nella giornata di ieri, l’avvocato Avella ha portato il saluto di Noi Moderati al congresso cittadino di Fratelli d’Italia.

Avvocato Avella, inizia per lei una nuova esperienza in Noi Moderati. Perché questa scelta? «Ho scelto di aderire a Noi Moderati perché è un partito liberale, riformista ed europeista che si ispira a valori a me familiari, ossia i valori cristiani».

Qual è la sua mission con il partito?

«La mia “mission” nel partito è quella di apportare le esperienze politiche locali, contribuendo a formare una nuova proposta che unisca idee e competenze eterogenee, mantenendo un forte contatto con la realtà locale». Assessore uscente al Comune di Nocera Superiore, qual è la sua opinione rispetto all’attuale amministrazione?

«Il dottor Gennaro D’Acunzi, attuale sindaco, con la sua giunta e i consiglieri comunali, sta facendo del suo meglio per la crescita del Comune di Nocera Superiore. Si sta impegnando affinché siano valorizzati i tesori del nostro territorio, in particolare l’archeologia, anche attraverso il marchio Nuceria, città Archeologica».

Lei vive in un territorio a forte rischio idrogeologico. Quali soluzioni propone?

«Vivo in questo territorio a rischio idrogeologico fin dalla mia nascita. Quando ero assessore, con la delega ai beni naturalistici, mi sono impegnata per la piantumazione degli alberi e il miglioramento forestale per il restauro di habitat forestali in località Citola. Per il resto, non posso rispondere in modo approfondito e appropriato, in quanto non ho le competenze tecniche adeguate». Cosa c’è da migliorare per il suo territorio?

«C’è tanto da migliorare. Bisogna creare più spazi per i giovani, aprendo attività sportive come piscine comunali, campi da tennis, padel, percorsi naturalistici. Serve più vita al commercio, più movida, punti di orientamento al lavoro e informagiovani. Inoltre, occorre prestare maggiore attenzione ai bambini, arricchendo i parchi giochi, e agli anziani».

Politica e giovani: come avvicinare i ragazzi al mondo della politica?

«Attraverso i partiti, come Noi Moderati, che scendono tra la gente e nei piccoli territori. Ascoltando le loro problematiche e offrendo il giusto sostegno, affinché possano realizzare i loro obiettivi e sogni. Accompagnandoli per mano, possiamo rafforzare la loro fiducia in sé stessi».