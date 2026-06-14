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Camerota. Carabiniere in vacanza muore a 32 anni sul lungomare:

  • Giugno 14, 2026
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Camerota. Carabiniere in vacanza muore a 32 anni sul lungomare:

Doveva essere una serata di vacanza e spensieratezza, si è trasformata in una tragedia. Un carabiniere di 32 anni, in servizio presso la stazione di Castrovillari, è morto nella notte a Marina di Camerota dopo essersi improvvisamente accasciato sul lungomare Trieste.

Il giovane stava trascorrendo alcuni giorni di relax nel Cilento insieme alla fidanzata e ad alcuni amici. Dopo una giornata tra mare e momenti di svago, poco dopo la mezzanotte si è sentito male mentre passeggiava lungo il litorale.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni sforzo, però, si è rivelato vano.

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