Camerota. Carabiniere in vacanza muore a 32 anni sul lungomare:

Doveva essere una serata di vacanza e spensieratezza, si è trasformata in una tragedia. Un carabiniere di 32 anni, in servizio presso la stazione di Castrovillari, è morto nella notte a Marina di Camerota dopo essersi improvvisamente accasciato sul lungomare Trieste.

Il giovane stava trascorrendo alcuni giorni di relax nel Cilento insieme alla fidanzata e ad alcuni amici. Dopo una giornata tra mare e momenti di svago, poco dopo la mezzanotte si è sentito male mentre passeggiava lungo il litorale.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni sforzo, però, si è rivelato vano.