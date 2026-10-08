Nocera Inf. Inchiesta della Procura, via il capo dei vigili urbani

Nocera Inferiore. Cambio al vertice della Polizia Municipale di Nocera Inferiore, Andrea D’Elia è stato sollevato dall’incarico di comandante con decisione formalizzata dal sindaco Paolo De Maio attraverso un decreto pubblicato all’albo pretorio comunale. Alla base della revoca ci sarebbe una vicenda di natura giudiziaria che avrebbe coinvolto l’ex comandante e un altro dipendente pubblico. Per loro ci sarebbe un caso di assenteismo che sarebbe stato contestato attraverso la conclusione delle indagini, notizia tutta da verificare. La notifica del provvedimento avrebbe portato l’amministrazione a intervenire rapidamente, determinando la conclusione dell’incarico. Restano tuttavia poco chiari, almeno al momento, gli aspetti specifici della vicenda e non sono stati diffusi ulteriori elementi ufficiali. Si era vociferato anche che la revoca dall’incarico fosse stata dovuta alla vicenda del tunnel sotto sequestro della Tribuna dello stadio San Francesco, avvenuta nella giornata di venerdì scorso per dei lavori che sarebbero effettuati senza autorizzazione. Notizia , quest’ultima, che tuttavia non ha trovato riscontro anche perchè a intervenire presso l’impianto calcistico erano stati proprio i sottoposti di D’Elia. L’ormai ex comandante aveva guidato gli uffici di via Libroia negli ultimi anni, occupandosi delle attività legate alla viabilità, ai controlli sul territorio e alla sicurezza urbana. Con la revoca, il Comune ha dovuto individuare una soluzione immediata per garantire la continuità del servizio e delle funzioni di comando. A ricoprire temporaneamente il ruolo sarà il tenente colonnello Sabato Sirica, ufficiale già in servizio presso l’amministrazione comunale. La sua nomina ha carattere provvisorio e resterà valida nelle more dell’attivazione delle procedure per l’individuazione del nuovo comandante. Il passaggio di consegne arriva quindi in un momento particolarmente delicato per il comando della Polizia Municipale, che negli ultimi anni ha visto diversi avvicendamenti alla guida. Per ora, il Comune ha scelto una soluzione interna, mentre per il futuro si procederà con la ricerca di un nuovo responsabile. Sulla vicenda giudiziaria collegata alla revoca, invece, si attendono eventuali ulteriori chiarimenti dagli organi competenti. D’Elia, tuttavia, aveva manifestato la volontà di lasciare già nello scorso luglio.