Nocera Inf. Adottato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

NOCERA INFERIORE. Nocera Inferiore avvia una fase cruciale della propria evoluzione urbana con l’adozione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), un documento strategico che segna un avanzamento fondamentale nella tutela dei diritti di tutti i cittadini. Il Piano, proposto dal sindaco Paolo De Maio nella sua qualità di delegato alla Pianificazione del Territorio e all’Ambiente, rappresenta la base su cui si costruiranno le scelte urbanistiche future dell’Amministrazione, con l’obiettivo di rendere la città moderna, fruibile e priva di ostacoli. Il P.E.B.A. nasce in attuazione della delibera di Giunta n. 40/2022 e del Regolamento Regionale n. 3/2025, e si fonda su un’approfondita analisi del territorio. Il documento comprende una relazione generale, le schede di rilievo degli edifici comunali, scolastici e pubblici, del verde attrezzato e della viabilità, oltre alle ipotesi di intervento per l’abbattimento delle barriere fisiche e sensoriali. Un lavoro articolato, sviluppato dagli uffici comunali con il supporto tecnico-scientifico dell’architetto Rosaria Revellini, e sostenuto da un finanziamento regionale di 15.000 euro (Decreto Dirigenziale n. 687/2024). “L’adozione del P.E.B.A. definisce una visione chiara di città: Nocera Inferiore deve essere accessibile, inclusiva e a misura di ciascun cittadino, senza distinzioni o limitazioni alla mobilità – dichiara il sindaco Paolo De Maio – Questo Piano non è un mero adempimento formale, ma uno strumento concreto che ci consentirà di pianificare e realizzare interventi pubblici strutturati”. Coerente con il Piano Strutturale PUC e con la normativa di settore, il P.E.B.A. mira a garantire una piena mobilità autonoma e a definire le priorità di intervento, promuovendo al tempo stesso il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei portatori di interesse. Dopo l’adozione in Giunta, il Piano sarà pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale e sull’Albo Pretorio, per consentire la presa visione e la presentazione delle osservazioni nei successivi 15 giorni. “Con questo atto si apre una fase centrale di partecipazione e confronto che ci condurrà all’approvazione definitiva del Piano” aggiunge il sindaco, ringraziando il Gruppo di Lavoro e l’Ufficio di Piano per l’impegno profuso. Terminata la fase di consultazione, il Consiglio Comunale avrà 30 giorni per approvare il documento in via definitiva. Una volta approvato, il P.E.B.A. dovrà essere recepito in tutti gli strumenti urbanistici generali e attuativi, diventando riferimento obbligatorio per ogni futura variante o intervento sul territorio. La realizzazione delle opere previste avverrà attraverso successivi provvedimenti di programmazione degli investimenti, mentre il Servizio Ufficio di Piano curerà gli adempimenti previsti dalla normativa regionale, garantendo trasparenza e partecipazione. Con l’adozione del P.E.B.A., Nocera Inferiore compie un passo concreto verso una città più equa, accessibile e attenta ai bisogni di tutti: un investimento sulla qualità della vita e sulla modernità urbana che guarda al futuro con responsabilità e visione di insieme collettivo. Mario Rinaldi