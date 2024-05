Nocera, il 16 maggio Nordio vista il Tribunale

“Il 16 Maggio 2024 il Ministro Nordio sarà al Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta del Vice Ministro Cirielli, dell’On. Vietri e mia. Si tratterà di un incontro operativo con gli avvocati e i magistrati per mettere in campo una serie di azioni per risollevare questo fondamentale presidio di legalità. Per anni i governi a trazione PD e i Parlamentari dell’allora maggioranza si sono completamente disinteressati. Un indegno atteggiamento a cui siamo chiamati a porre rimedio con un pacchetto di soluzioni che il Ministro Nordio presenterà già dall’incontro del prossimo 16 maggio”. Lo dichiara il Senatore, Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.