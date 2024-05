Centro Verrengia per il sociale

In data odierna i centri Verrengia, in collaborazione con l’Humanitas di Salerno, hanno presenziato come partner sanitario alla “fiera del benessere e del fitness” a Paestum (Sa) per promuovere campagne di prevenzione.

Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto usufruire di consulti gratuiti con medici specialisti ed esperti, misurare la pressione sanguigna e glicemica.

Si ringraziano :

– dott. Antonio Cretella (nutrizionista)

– ⁠dott. Gaetano Vuolo (osteopata)

In foto il direttore dei centri Verrengia Carmine Giordano e il dott. Antonio Cretella con Jill Cooper, conosciuta per essere la regina del fitness, conduttrice televisiva e opinionista statunitense.