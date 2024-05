L’annuncio di Milan agli sponsor: Iervolino resta

di Marco De Martino

SALERNO – Sottotraccia, in silenzio, senza fare proclami roboanti ma provando, stavolta, a fare i fatti per rilanciare il progetto tecnico della Salernitana: Danilo Iervolino è pronto a restare al timone della Salernitana rilanciandone programmi, ambizioni e progetti. Il presidente granata avrebbe già delineato il piano per rivoluzionare innanzitutto l’assetto dirigenziale della sua società e, di conseguenza, sarebbe pronto a fare altrettanto con la rosa e lo staff tecnico. I pour parler avuti con i nuovi possibili investitori rimangono piste percorribili nelle prossime settimane, più probabilmente nei prossimi mesi. Prima di decidere se accogliere nuovi soci, Iervolino metterà in moto il nuovo progetto tecnico. La decisione di restare in sella rafforzando il progetto sarebbe stata presa da Iervolino anche grazie al comportamento irreprensibile tenuto dalla tifoseria granata che, nonostante l’umiliante retrocessione, non ha mai alzato i toni con contestazioni ma reagendo in maniera dignitosa e civile.

IL FUTURO DOPO IL MILAN Quando si conoscerà il futuro, si chiedono i tifosi granata, preoccupati dal silenzio e dall’assenza del numero uno granata. I primi annunci ufficiali potrebbero esserci subito dopo la partita con il Milan, l’ultima di questo disastroso campionato di serie A. C’è un motivo per il quale Iervolino vuole attendere la conclusione ufficiale della stagione agonistica per annunciare chi sarà il nuovo direttore sportivo della Salernitana e quasi certamente il nuovo allenatore. Il ds individuato e con il quale avrebbe raggiunto già un’intesa di massima è ancora sotto contratto con la sua attuale società e, vista la bagarre di questo finale di stagione, non è ancora possibile rendere pubblico l’accordo tra le parti. Il direttore sportivo avrà carta bianca nella scelt del nuovo allenatore. Se ne riparlerà, dunque, alla fine di maggio, al massimo nei primi giorni di giugno. Quello che è certo è che, nonostante la latitanza, Danilo Iervolino sta lavorando alacremente per rifondare la Salernitana.

LA RIFONDAZIONE Il club granata sarà rivoltato come un guanto: dirigenti, impiegati, collaboratori, staff tecnico e calciatori, Iervolino darà vita ad una vera e propria rivoluzione che servirà a portare una ventata d’aria nuova dopo il disastro di quest’anno, sia negli uffici, sia in campo, sia nello spogliatoio, ma anche a risanare le casse sociali dissanguate da due stagioni e mezza di investimenti per lo più andati a vuoto. Verrà ceduto al miglior offerente il gioiellino Tchaouna (la Lazio è in vantaggio) ma anche i calciatori che hanno un discreto mercato in A. Verranno tagliati i rami secchi che hanno provocato divisioni e litigi in seno al gruppo. Sarà ringiovanita la rosa, sarà abbassato il monte ingaggi, saranno acquistati calciatori funzionali al progetto disegnato dal nuovo ds e dal nuovo allenatore.