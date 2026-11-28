di Roberto Scola

La cultura supera i confini delle grandi città e trova nel cuore del Cilento uno spazio privilegiato di confronto, riflessione e crescita collettiva. Ogliastro Cilento si prepara a inaugurare una nuova edizione della rassegna culturale che porta nel piccolo centro cilentano alcune delle personalità più autorevoli del panorama scientifico, filosofico e intellettuale. Ad aprire il nuovo ciclo di incontri, oggi alle 16.30, presso il Centro Sociale di via Andrea Pippa, sarà Guido Tonelli, fisico di fama internazionale e protagonista delle ricerche del CERN, con una lectio dedicata al rapporto tra democrazia e ricerca scientifica. Un appuntamento che conferma l’ambizione di un progetto capace di trasformare un piccolo comune in un laboratorio di idee e cittadinanza attiva. Dopo il successo della precedente edizione, che ha visto protagonisti, tra gli altri, il filosofo Sebastiano Maffettone e il regista e scrittore Ruggero Cappuccio, la rassegna riparte con un programma che intreccia scienza, storia, diritto e responsabilità civile. A raccontare la genesi dell’iniziativa, gli obiettivi e le prospettive del nuovo ciclo è l’avvocato Arnaldo Miglino, promotore del progetto, realizzato grazie al sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Apolito.

Avvocato Miglino, iniziative di questo livello non esistono praticamente in nessuna parte del mondo, nemmeno nelle grandi metropoli. Come mai un progetto così ambizioso nasce proprio qui, a Ogliastro Cilento, e con quale spirito inaugurate oggi questo nuovo ciclo?

«Ripartiamo con grande entusiasmo e con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di unico per la nostra comunità. Nasce proprio dalla volontà di dimostrare che la provincia non è periferia culturale: qui possiamo offrire uno spazio libero di confronto e crescita, lontano dalla frenesia e dalla superficialità. Prima di entrare nel merito del programma, ci tengo però a rivolgere un ringraziamento sentito e sincero al Sindaco Michele Apolito per aver sposato fin dal primo istante questa sfida. Senza la sua lungimiranza, la disponibilità degli spazi del Centro Sociale e il patrocinio costante dell’amministrazione comunale, trasformare questa idea in un appuntamento fisso e così prestigioso non sarebbe stato possibile».

Oggi alle 16:30 un grande ospite di caratura mondiale il Professore Tonelli, una vera eccellenza della scienza contemporanea?

«È emozionante portare una mente simile nel Cilento».

Cosa dobbiamo aspettarci da questo primo appuntamento?

«Il professor Tonelli terrà una lectio dal titolo: “Il Cern e gli esperimenti di LHC: democrazia e ricerca scientifica”. È un tema affascinante e quanto mai attuale. Uno scienziato del suo calibro ci parlerà non solo delle frontiere più avanzate della fisica, ma anche di come la grande ricerca internazionale rappresenti un modello concreto di collaborazione pacifica, trasparenza e metodo democratico. Invito tutti i cittadini, gli studenti e gli appassionati a non mancare».

Guardando indietro alla prima edizione dello scorso anno, quali sono stati i momenti e gli ospiti che hanno lasciato il segno più profondo nel pubblico?

«La risposta dei cittadini è stata straordinaria, segno che c’è una forte fame di contenuti di qualità anche nei piccoli centri. Abbiamo avuto il privilegio di ospitare figure di altissimo profilo intellettuale e artistico. Penso, ad esempio, al confronto stimolante con un filosofo del calibro di Sebastiano Maffettone, che ci ha aiutato a leggere le sfide etiche e politiche del nostro tempo, o all’intervento appassionato di Ruggero Cappuccio, regista e scrittore di straordinaria sensibilità, che ha saputo toccare corde profonde legate alla cultura, alla parola e alla nostra identità. Ogni incontro dello scorso anno ha dimostrato che Ogliastro Cilento può essere un crocevia culturale vivo, capace di dialogare alla pari con i grandi centri universitari».

Qual è il filo conduttore che lega gli appuntamenti passati alle nuove lezioni in calendario?

«Il filone resta quello della cittadinanza attiva e della consapevolezza democratica. Non vogliamo organizzare semplici conferenze accademiche, ma veri e propri dialoghi aperti in cui grandi studiosi offrono una chiave di lettura rigorosa e i cittadini diventano protagonisti. L’obiettivo è stimolare il pensiero critico su temi che intrecciano scienza, storia, diritto e responsabilità civile, come dimostra anche il secondo appuntamento, già fissato per il 17 dicembre con il professor Emanuele Stolfi dell’Università di Siena, dedicato alla libertà di parola nell’Atene antica».