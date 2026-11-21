Comincia dall’Università degli Studi di Salerno la strada verso la terza edizione dello Human Driven AI SummitTM, in programma a Pompei il 16 e 17 aprile 2027. Il primo capitolo di Road to Pompei, “Human Driven AI Policy”, si è tenuto il 19 novembre nell’Aula G. De Rosa del campus di Fisciano e ha portato sullo stesso tavolo istituzioni, università e imprese con una domanda precisa: quali politiche servono perché l’intelligenza artificiale resti al servizio della persona, e non il contrario. «Dal kit di sopravvivenza al kit di consapevolezza». È la sintesi del primo capitolo per Giovanni Sapere, ideatore dello Human Driven AI SummitTM e presidente dell’Associazione Human Driven AI. «Mentre in tanti parlano di kit di sopravvivenza, con questa prima tappa abbiamo cominciato a costruire un kit di consapevolezza», ha dichiarato Sapere. «Appuntamenti in cui imprese, istituzioni e mondo accademico portano sullo stesso tavolo la velocità del cambiamento epocale che stiamo vivendo, per comprenderlo e governarlo invece di subirlo. Quello che è nato come un evento è ormai un movimento culturale: è l’intelligenza umana che deve adottare l’intelligenza artificiale. Il futuro non si prevede. Si comprende. Si decide». Il Summit di aprile e la Human Driven AI Week: la terza edizione cresce nei tempi, anticipata ad aprile, e nella formula. Accanto agli interventi internazionali di scienziati e big tech, l’area espositiva del Santuario di Pompei ospiterà la Human Driven AI Week, con le imprese Made in Italy che sviluppano e adottano soluzioni di intelligenza artificiale mettendo la persona al centro. Un percorso costruito con Regione Campania, Università di Salerno, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e altri atenei, scandito dalle tappe di Road to Pompei: dopo Fisciano, nuovi capitoli a gennaio e a febbraio 2027, ciascuno con almeno un partner tecnologico. Il Premio istituzionale al Rettore D’Antonio: Sapere ha consegnato al Prof. Virgilio D’Antonio, Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, l’HDAI Institution 2026 Award, il riconoscimento che l’Associazione attribuisce alle istituzioni impegnate per un’intelligenza artificiale centrata sulla persona. «Il punto è come governare la diffusione di una tecnologia così pervasiva senza abbandonare la logica antropocentrica, che è il messaggio fondamentale dell’AI Act europeo», ha dichiarato il Rettore. «Queste tecnologie devono essere di supporto all’essere umano, non sostitutive del suo pensiero». Sul fronte delle politiche pubbliche, il consigliere regionale Franco Picarone ha illustrato la proposta di legge di cui è promotore, tra le prime in Italia sul tema, che istituisce l’Osservatorio Regionale per l’Intelligenza Artificiale della Campania (ORIAC). «Non si tratta di replicare l’AI Act europeo o la normativa nazionale: la Regione non emetterà sanzioni», ha spiegato Picarone. «Sarà un osservatorio di grandi scienziati e grandi umanisti, che accompagnerà la pubblica amministrazione in un uso consapevole dell’intelligenza artificiale, a partire da trasporti e sanità, e ne monitorerà gli effetti sul lavoro, per dare alla politica gli strumenti per decidere in un’epoca di grandi cambiamenti». L’incontro si è svolto nell’ambito del corso di Etica d’impresa del Dipartimento di Scienze Aziendali e Management Innovation Systems (DISA-MIS). «Il rapporto tra etica e intelligenza artificiale è il cuore del Summit», ha sottolineato il Prof. Mirko Perano, responsabile scientifico del Q-ETIS Lab e presidente del Comitato tecnico scientifico del Summit. «Con la velocità dell’intelligenza artificiale, l’università deve aggiornare di continuo gli studenti: quelli di oggi saranno i manager, gli imprenditori e i dirigenti di domani». Su imprese, competenze e tecnologia è intervenuto Arcangelo Di Balsamo, Principal Architect di Google Cloud Italy. «Sull’intelligenza artificiale generativa e sull’era agentica tendo a essere positivo», ha spiegato Di Balsamo. «Le imprese del territorio non trovano competenze, perché molti giovani vanno via, e il calo demografico peggiorerà le cose: gli agenti di intelligenza artificiale possono aiutarci a compensare questo divario. Ma dobbiamo decidere che cosa affidare all’AI e dove l’uomo deve restare al centro: quando una decisione riguarda la vita di un cittadino, deve decidere una persona». Giovani, impresa e AI umanocentrica: la challenge UNISA e Hub Rete (Invitalia). A Fisciano sono state date le prime anticipazioni su una challenge umanocentrica a cui stanno lavorando il Dipartimento DISA-MIS dell’Università di Salerno e l’Hub Rete Salento di Invitalia, pensata per i progetti d’impresa di giovani universitari e startup che usano l’intelligenza artificiale mettendo la persona al centro. Modalità e tempi saranno comunicati nelle prossime tappe di Road to Pompei. «Con il progetto “Human Driven AI Lab” ci impegniamo ad accompagnare questi progetti, mettendo al centro l’uomo e le esigenze della società: coniugare innovazione e sociale è, dal nostro punto di vista, la cosa più importante», ha dichiarato Antonio Santoro, Hub Manager di Invitalia. Luca Tesauro, Founder & CEO di Giffoni Innovation Hub, ha confermato l’impegno sul percorso: «Replicheremo questa tappa a Napoli, in occasione del nostro festival di febbraio dedicato a intelligenza artificiale e cinema. Pompei è il luogo ideale per connettere la parte più profonda dell’umanità con un uso consapevole delle tecnologie». Tra gli sponsor presenti a Fisciano, Solvendo, azienda di Monteforte Irpino, che accompagnerà Road to Pompei fino al Summit, dove sarà tra le imprese espositrici. «Noi che rappresentiamo il mondo delle imprese siamo chiamati a dare una risposta ai dubbi dei ragazzi sulla carriera dopo l’università, insieme all’università e alle istituzioni», ha dichiarato il titolare, Fabio Di Marino. Al fianco dell’iniziativa anche: WitUp, società di innovazione, che finanzia il Summit in collaborazione con l’Associazione Human Driven AI; Brain Computing S.p.A., che accompagna il Summit dalla prima edizione; Var Group, tra i principali gruppi italiani nei servizi digitali; Sa.Gest, impresa salernitana specializzata in protezione catodica e servizi per i settori Oil & Gas, civile, industriale e rinnovabili; Giffoni Innovation Hub, che porta nel percorso lo sguardo delle nuove generazioni e dell’industria creativa; MAC Solution Insurance Broker, con lo sguardo di un settore, la gestione del rischio, che l’AI sta ridisegnando. Lo Human Driven AI SummitTM di Pompei si svolge con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Campania, del Comune di Pompei, dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Università della Calabria, del CDTI e del Politecnico di Torino, e con il supporto degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, del MIT-IBM Computing Research Lab, dell’International Neural Network Society e della Queensland University of Technology.