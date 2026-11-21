BATTIPAGLIA – Il civismo come strumento di aggregazione, il dialogo con le forze politiche e la necessità di restituire alla città una prospettiva di sviluppo. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Francesco Ferraiuolo, imprenditore da 36 anni ed esponente del progetto «Battipaglia Domani», promosso insieme a Pino Cuozzo. Ferraiuolo vanta una precedente esperienza amministrativa come assessore ai Lavori pubblici e alla Viabilità durante l’amministrazione guidata da Giovanni Santomauro. Attualmente fa inoltre parte del Consiglio di amministrazione della Mutua BCC Capaccio Paestum e Serino. In vista delle elezioni amministrative del 2027, nell’intervista in oggetto illustra la propria visione politica, soffermandosi sulle prospettive del progetto civico, sulla fase commissariale e sulle proposte per il rilancio economico e sociale di Battipaglia.

Come nasce «Battipaglia Domani»?

«Nasce per un’esigenza che sentiamo di poter dare un cambio di passo a questa città, purtroppo martoriata da troppi anni. Riteniamo di avere una visione accomunante che possa mettere nella condizione tutti di poter dare un contributo, perché questa è una città che la si può gestire solo ed esclusivamente con un campo allargato di consenso civico, che metta le persone che vogliono bene a questa città a fattor comune il bene della collettività».

Quali sono, a suo giudizio, le cause della caduta dell’amministrazione Francese?

«Le cause della caduta dell’amministrazione Francese ci interessano relativamente, perché noi non corriamo guardando gli altri. È una delle nostre prerogative quella di non addossare ad altri colpe per la nostra volontà di gestire questa città. Per cui non ci interessa il motivo per il quale l’amministrazione Francese abbia fatto male e quindi abbia perso il consenso della sua maggioranza, ma ci interessa soprattutto guardare i nostri programmi e i nostri obiettivi».

Quali priorità dovrebbe affrontare il commissario prefettizio?

«Credo che il commissario prefettizio si stia muovendo in una maniera nella quale gli si possano fare solo che i complimenti. Abbiamo notato che, contrariamente a quanto si paventava, questo blocco che avrebbe dovuto immobilizzare una città non si è verificato. Il fattore sicurezza, che era quello più sentito da parte dei cittadini, è stato affrontato in maniera eccellente».

Cosa dovrebbe fare la prossima amministrazione per rilanciare Battipaglia?

«Tanto, tanto, tanto, soprattutto essere vicina alle esigenze dei cittadini. Credo che sia impensabile un isolamento di un’amministrazione che si arroghi il diritto di decidere senza dialogare, senza essere presente all’interno della città e senza ascoltare quello che è il volere della gente, attraverso studi di idee e aperture nelle quali la città va costruita insieme. Non si può più pensare che qualcuno decida per tutti».

Quali alleanze immagina per il 2027? Il vostro progetto è aperto ai partiti o punta sull’autonomia civica?

«Le alleanze che ci immaginiamo sono ad ampio respiro, di natura civica e anche con quelle di partito, perché il mio modo di vedere è quello di non escludere nessuno: tutti fanno parte di un progetto, purché l’obiettivo sia solo ed esclusivamente il bene della nostra città».

Quale ruolo avranno le liste civiche e quali sono le sue personali ambizioni politiche?

«Le ambizioni personali sono seconde al progetto di Battipaglia. Il nostro obiettivo è solo quello di aggregare quante più persone vogliono il bene di questa città, che abbiano una visione illuminata. Perché dobbiamo essere sinceri: gli ultimi anni hanno portato a un decadentismo nei confronti della nostra città, uno stato di abbandono, una visione di un futuro dove non è stata realizzata nessuna opera importante e dove non è mai stata portata la nostra città ai clamori delle cronache per cose positive, ma solo per cose negative. Si parla di un rilancio turistico, ma sono cose che si sono sempre dette. Io vorrei semplificare tutto nella maniera più semplice, per rendere questa una città vivibile, dove la gente deve avere il piacere di vivere. Oggi, purtroppo, tutti ci mettiamo in auto e andiamo a passare i sabati sera da altre parti. Perché non rilanciare questa città con un’isola pedonale, una zona commerciale? La zona industriale dovrebbe essere resa appetibile per le grandi industrie, abolendo IMU, tasse e quant’altro per incentivarle a venire, ma dando anche una conversione commerciale per far sì che siano interessate a venire anche qui nella nostra Battipaglia».

Marco Naponiello