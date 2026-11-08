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Napoli, Lang ai tifosi: “Non vi sento”. Fischi al Maradona

  • Novembre 8, 2026
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Napoli, Lang ai tifosi: “Non vi sento”. Fischi al Maradona

(Adnkronos) – Alta tensione in casa Napoli. Oggi, domenica 8 novembre, gli azzurri hanno sfidato i biancocelesti nell’undicesima giornata di Serie A, in una partita segnata anche dai fischi del Maradona verso alcuni dei propri giocatori, Lang e Lucca in particolare. Proprio l’attaccante olandese, tra i più positivi del match e assistman che ha provocato l’autorete di Pedraza, è stato sofferso dai fischi dopo un gesto rivolto ai suoi tifosi. 

Durante il primo tempo infatti, a palla ferma, Lang si è girato verso le tribune si è portato la mano all’orecchio, come per dire “non vi sento”. Il Maradona ha risposto rabboso, fischiandolo da quel momento a ogni tocco del pallone. Diversa invece la situazione di Lucca, da tempo al centro delle critiche.  

Il centravanti ex Udinese è entrato in campo nel secondo tempo al posto di Hojlund, e al momento della sostituzione è stato fischiato da tutto lo stadio. 

 

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