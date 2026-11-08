Lazio, infortuni per Sutalo e Nuno Tavares contro il Napoli - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Bergamo, donna uccisa in casa: sospetti su uno dei figli Barbara d’Urso a Ballando, Alan Friedman: “Quando la vedo rimpiango Lucarelli” Napoli, Allegri: “Il mare è in tempesta, ma riuscirò ad arrivare in porto” Trani, imprenditore massacrato di botte all’alba dal branco: è in coma farmacologico Serie A, oggi Genoa-Milan – Diretta Travolto da monopattino a Roma, muore il fisico Cervellati: si cerca il conducente Napoli, Lang ai tifosi: “Non vi sento”. Fischi al Maradona Lazio, infortuni per Sutalo e Nuno Tavares contro il Napoli Ucraina, Zelensky: “Blackout in tutto il paese a causa attacchi russi” Napoli-Lazio, tensione tra panchine dopo il gol di Frattesi: cos’è successo Lele Mora ricoverato per ictus al Policlinico Umberto I: “Se sono vivo è grazio a Dio” Tragedia a Terni, 21enne muore travolto dopo lo scontro tra un’auto e un furgone: indagini in corso Bergamo, donna uccisa in casa: sospetti su uno dei figli Barbara d’Urso a Ballando, Alan Friedman: “Quando la vedo rimpiango Lucarelli” Napoli, Allegri: “Il mare è in tempesta, ma riuscirò ad arrivare in porto” Trani, imprenditore massacrato di botte all’alba dal branco: è in coma farmacologico Serie A, oggi Genoa-Milan – Diretta Travolto da monopattino a Roma, muore il fisico Cervellati: si cerca il conducente Napoli, Lang ai tifosi: “Non vi sento”. Fischi al Maradona Lazio, infortuni per Sutalo e Nuno Tavares contro il Napoli Ucraina, Zelensky: “Blackout in tutto il paese a causa attacchi russi” Napoli-Lazio, tensione tra panchine dopo il gol di Frattesi: cos’è successo Lele Mora ricoverato per ictus al Policlinico Umberto I: “Se sono vivo è grazio a Dio” Tragedia a Terni, 21enne muore travolto dopo lo scontro tra un’auto e un furgone: indagini in corso
Ultim'ora Nazionale

Lazio, infortuni per Sutalo e Nuno Tavares contro il Napoli

  • Novembre 8, 2026
  • 0
  • 84
  • 1 Min Read
Lazio, infortuni per Sutalo e Nuno Tavares contro il Napoli

(Adnkronos) – Perde pezzi la Lazio. Oggi, domenica 8 novembre, i biancocelesti hanno sfidato il Napoli al Maradona nell’undicesima giornata di Serie A, in una partita dove Gattuso ha dovuto fare i conti con due infortuni. Nel corso del primo tempo infatti si sono fermati sia Josip Sutalo che Nuno Tavares, costretti al cambio. 

Il difensore croato ha accusato un problema fisico alla mezzora del primo tempo. Al 33′ Sutalo va a contrasto con Hojlund, scattato in profondità, ma resta a terra. Immediato l’intervento dello staff medico della Lazio, con Gattuso costretto al primo cambio: al suo posto entra il portoghese Diogo Leite, arrivato a settembre da svincolato. 

Non sono finiti i guai per Gattuso. Sempre verso la fine del primo tempo Nuno Tavares si accascia a terra, accusando un problema alla gamba. Il tecnico biancoceleste aspetta l’intervallo e manda in campo Pedraza al suo posto. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025