Muore in ospedale dopo una ferita d’arma da taglio

Restano ancora tutte da chiarire le cause della morte di un 60enne di Sant’Egidio del Monte Albino, deceduto nella notte tra sabato e domenica all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove era arrivato qualche ora prima con una lesione d’arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto ferito nella sua abitazione, in via degli Aranci. Nelle ore successive al decesso i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore ed il pubblico ministero Gianluca Caputo hanno effettuato un approfondito sopralluogo all’interno della casa per provare a raccogliere elementi utili alle indagini. Sul caso vige il più stretto riserbo investigativo e, al momento, non si esclude alcuna pista, compresa quella di una possibile morte avvenuta per cause violente. La salma è stata posta sotto sequestro: si attende l’esame autoptico per avere un quadro più chiaro sulle cause della morte del 60enne.
