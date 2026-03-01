Matteo Ginetti era sceso dall’Auto ed è stato travolto

Un incidente mortale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sull’autostrada A2 del “Mediterraneo”. La vittima è un giovane di 28 anni, Matteo Ginetti, originario di Eboli. La tragedia si è verificata intorno alle 3, nei pressi dello svincolo autostradale di Battipaglia. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, il giovane si trovava all’interno di una Fiat Panda che, per cause sconosciute, sarebbe finita fuori strada, urtando contro il guardrail, all’altezza, dopo un contatto con una Citroën .Una volta sceso dall’auto, il 28enne sarebbe stato travolto da un’auto in transito. Ginetti è morto sul colpo. Inutili i soccorsi che sono arrivati poco dopo sul luogo dello schianto. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Per il giovane automobilista non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Dolore nella Piana del Sele per l’ennesima tragedia sulle strade. La famiglia del 29enne è molto conosciuta in città: il nonno è titolare della storica Pasticceria Ginetti, nel centro di Eboli. Il padre Girolamo Ginetti, è un imprenditore nel sttore dei games. La madre Marina Antonucci è una stilista che vive in Olanda. IL CORDOGLIO DI CRONACHE Non esistono parole per consolare il dolore di un padre o di una madre che piangono la morte di un proprio figlio. Esistono la compassione, la vicinanza, la preghiera e lo “sperare contro ogni speranza”. Il nostro giornale, il direttore Tommaso D’Angelo e l’intera redazione, si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Ginetti di Eboli per la tragica morte del giovane Matteo. Al papà Girolamo, nostro inserzionista e amico, il commosso abbraccio di “Le Cronache” e dell’amico Peppe Rinaldi.