Matteo Ginetti era sceso dall'Auto ed è stato travolto - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Jomi Salerno nella storia: settima Coppa Italia
Ira Paganese contro l’arbitro
Matteo Ginetti era sceso dall’Auto ed è stato travolto
Muore in ospedale dopo una ferita d’arma da taglio
Ultimora Eboli

Matteo Ginetti era sceso dall’Auto ed è stato travolto

  • Marzo 1, 2026
  • 0
  • 193
  • 2 Min Read
Matteo Ginetti era sceso dall’Auto ed è stato travolto

Un incidente mortale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sull’autostrada A2 del “Mediterraneo”. La vittima è un giovane di 28 anni, Matteo Ginetti, originario di Eboli. La tragedia si è verificata intorno alle 3, nei pressi dello svincolo autostradale di Battipaglia. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, il giovane si trovava all’interno di una Fiat Panda che, per cause sconosciute, sarebbe finita fuori strada, urtando contro il guardrail, all’altezza, dopo un contatto con una Citroën .Una volta sceso dall’auto, il 28enne sarebbe stato travolto da un’auto in transito. Ginetti è morto sul colpo. Inutili i soccorsi che sono arrivati poco dopo sul luogo dello schianto. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Per il giovane automobilista non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Dolore nella Piana del Sele per l’ennesima tragedia sulle strade. La famiglia del 29enne è molto conosciuta in città: il nonno è titolare della storica Pasticceria Ginetti, nel centro di Eboli. Il padre Girolamo Ginetti, è un imprenditore nel sttore dei games. La madre Marina Antonucci è una stilista che vive in Olanda. IL CORDOGLIO DI CRONACHE Non esistono parole per consolare il dolore di un padre o di una madre che piangono la morte di un proprio figlio. Esistono la compassione, la vicinanza, la preghiera e lo “sperare contro ogni speranza”. Il nostro giornale, il direttore Tommaso D’Angelo e l’intera redazione, si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Ginetti di Eboli per la tragica morte del giovane Matteo. Al papà Girolamo, nostro inserzionista e amico, il commosso abbraccio di “Le Cronache” e dell’amico Peppe Rinaldi.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013