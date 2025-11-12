Mozzarella di bufala, Bandecchi: Tagliare i costi energetici

Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania con Dimensione Bandecchi, esalta il valore della Mozzarella di Bufala Campana DOP, simbolo della qualità e della tradizione della regione, e spiega gli interventi concreti che realizzerà per tutelare il settore dalle crisi e dalle frodi.

“La Mozzarella di Bufala è la Campania. La provincia di Salerno, insieme a Caserta, rappresenta il 90% della produzione certificata DOP: un tesoro assoluto, tra i primi cinque prodotti DOP e IGP d’Italia. È un marchio identitario, che racconta la nostra storia e il nostro saper fare”, spiega Bandecchi.

“Sappiamo però che la genuinità del prodotto, il suo sapore unico al mondo, non bastano però a proteggerlo dalle contraffazioni e dalle pratiche commerciali scorrette. Servono politiche serie, capaci di difendere la filiera, non con slogan ma con fatti.

Come presidente della Regione Campania, farò sentire la mia voce soprattutto a livello nazionale: servono interventi strutturali per sostenere gli allevatori e i produttori di latte, oggi schiacciati da costi di produzione altissimi, a partire da quelli energetici, che stanno piegando chiunque faccia impresa.

Occorrono sgravi energetici immediati, incentivi per l’innovazione e la transizione green negli allevamenti, e una campagna internazionale per difendere il marchio DOP dalle imitazioni. Difendere la mozzarella di bufala significa difendere la nostra economia, la nostra cultura e l’immagine della Campania nel mondo.”