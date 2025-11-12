Mozzarella di bufala, Bandecchi: Tagliare i costi energetici - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Mercato fondiario, Confeuro: “Governo Meloni agisca. Serve tavolo di confronto”
Sociale, Tiso(Accademia IC): “In Italia una delle crisi demografiche più gravi d’Europa”
Cirielli, il gozzo di Fico? Se vero, sarebbe grave
Mozzarella di bufala, Bandecchi: Tagliare i costi energetici
Ultimora Campania

Mozzarella di bufala, Bandecchi: Tagliare i costi energetici

  • Novembre 12, 2025
  • 0
  • 194
  • 2 Min Read
Mozzarella di bufala, Bandecchi: Tagliare i costi energetici

Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania con Dimensione Bandecchi, esalta il valore della Mozzarella di Bufala Campana DOP, simbolo della qualità e della tradizione della regione, e spiega gli interventi concreti che realizzerà per tutelare il settore dalle crisi e dalle frodi.
“La Mozzarella di Bufala è la Campania. La provincia di Salerno, insieme a Caserta, rappresenta il 90% della produzione certificata DOP: un tesoro assoluto, tra i primi cinque prodotti DOP e IGP d’Italia. È un marchio identitario, che racconta la nostra storia e il nostro saper fare”, spiega Bandecchi.
“Sappiamo però che la genuinità del prodotto, il suo sapore unico al mondo, non bastano però a proteggerlo dalle contraffazioni e dalle pratiche commerciali scorrette. Servono politiche serie, capaci di difendere la filiera, non con slogan ma con fatti.
Come presidente della Regione Campania, farò sentire la mia voce soprattutto a livello nazionale: servono interventi strutturali per sostenere gli allevatori e i produttori di latte, oggi schiacciati da costi di produzione altissimi, a partire da quelli energetici, che stanno piegando chiunque faccia impresa.
Occorrono sgravi energetici immediati, incentivi per l’innovazione e la transizione green negli allevamenti, e una campagna internazionale per difendere il marchio DOP dalle imitazioni. Difendere la mozzarella di bufala significa difendere la nostra economia, la nostra cultura e l’immagine della Campania nel mondo.”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013