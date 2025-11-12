Cirielli, il gozzo di Fico? Se vero, sarebbe grave - Le Cronache Ultimora
Mercato fondiario, Confeuro: “Governo Meloni agisca. Serve tavolo di confronto”
Sociale, Tiso(Accademia IC): “In Italia una delle crisi demografiche più gravi d’Europa”
Mozzarella di bufala, Bandecchi: Tagliare i costi energetici
l candidato governatore di centrodestra Edmondo Cirielli prende posizione sulla polemica che Fratelli d’Italia ha lanciato da alcuni giorni contro Roberto Fico, accusato di aver ormeggiato senza autorizzazione la sua imbarcazione in un’area del demanio militare a Nisida. Intervistato dall’ANSA, rompe il silenzio sulla vicenda: “I parlamentari del mio partito mi hanno informato, sono persone serie ed era doveroso da parte loro parlarne. Non sono intervenuto essendo candidato presidente, ma se fossi stato solo un parlamentare probabilmente avrei firmato anche io l’interrogazione al ministro della Difesa per chiedere chiarimenti. Spero che l’accusa non sia vera, se lo fosse sarebbe un fatto grave: usare una struttura militare per un mezzo privato è un reato”. “Legalità e trasparenza sono un obbligo – aggiunge Cirielli – ed è inaccettabile l’uso per fini personali di un ruolo pubblico. Non faccio il moralista, un caso occasionale non sarebbe nulla di male, ma se diventa prassi è un’altra cosa”. Cirielli è stato questore della Camera nei cinque anni in cui Fico ha presieduto l’assemblea di Montecitorio. “Abbiamo lavorato insieme e nessuno dei due ha rivolto polemiche personali contro l’altro in questa campagna elettorale. Io non critico la persona ma la sua incoerenza politica, tra quello che ha detto di grave per anni contro De Luca e il Pd e l’accordo di oggi, con cui di fatto diventa corresponsabile di dieci anni di malgoverno non prendendo le distanze dagli scempi in Campania”.

