Cirielli, Arianna Meloni a Napoli è attenzione per la città

“C’è attenzione per Napoli e la Campania”. Così Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra, ha risposto a chi gli ha chiesto che valore ha oggi la presenza di Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fdi, a Napoli. Arrivando nel noto hotel del corso Vittorio Emanuele, dove è previsto un incontro di Meloni con gli imprenditori e le categorie produttive della città e della regione, Cirielli ha aggiunto: “Io sono stato invitato, siamo amici da 30 anni. Credo che si parlerà dei problemi della Campania e di quello che gli imprenditori si aspettano dalla Regione e anche dal Governo visto che c’è un esponente del partito. Ritengo che sarà un’occasione di ascolto, di confronto”