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Cronaca Salerno

Movida violenta a Salerno, minorenne accoltellato

  • Aprile 6, 2026
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Movida violenta a Salerno, minorenne accoltellato

La Movida è tornato violenta a Salerno. E’ accaduto nel corso della tarda serata di Sabato Santo all’interno del perimetro del Centro storico cittadino.

Una discussione tra giovanissimi è degenerata per motivi ancora in corso di accertamento. Si è passati, come spesso accade tra giovanissimi, magari anche per aver alzato un po’ il gomito, dalla parole ai fatti,

Un minorenne, coinvolto nell’animata discussione, è stato colpito alla schiena con un coltello, tanto da essere costretto a far ricorso al trasporto in ospedale per sottoporsi alle cure necessarie.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per accertare le responsabilità.

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