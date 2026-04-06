Movida violenta a Salerno, minorenne accoltellato

La Movida è tornato violenta a Salerno. E’ accaduto nel corso della tarda serata di Sabato Santo all’interno del perimetro del Centro storico cittadino.
Una discussione tra giovanissimi è degenerata per motivi ancora in corso di accertamento. Si è passati, come spesso accade tra giovanissimi, magari anche per aver alzato un po’ il gomito, dalla parole ai fatti,
Un minorenne, coinvolto nell’animata discussione, è stato colpito alla schiena con un coltello, tanto da essere costretto a far ricorso al trasporto in ospedale per sottoporsi alle cure necessarie.
Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per accertare le responsabilità.