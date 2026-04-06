Domani incontro in Regione su Fonderie Pisano

Si terrà domani, alle 15.30, presso l’assessorato regionale al Lavoro (Isola A6 Centro direzionale) a Napoli, l’incontro chiesto da Cgil e Fiom Campania e Cgil e Fiom Salerno, relativo alla vertenza Fonderie Pisano, con gli assessori regionali al Lavoro e alle Attività Produttive e Sviluppo Economico, Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola.