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Domani incontro in Regione su Fonderie Pisano

  • Aprile 6, 2026
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Domani incontro in Regione su Fonderie Pisano

Si terrà domani, alle 15.30, presso l’assessorato regionale al Lavoro (Isola A6 Centro direzionale) a Napoli, l’incontro chiesto da Cgil e Fiom Campania e Cgil e Fiom Salerno, relativo alla vertenza Fonderie Pisano, con gli assessori regionali al Lavoro e alle Attività Produttive e Sviluppo Economico, Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola.

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