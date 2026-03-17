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Morto Tonino Apicella, i video

  • Marzo 17, 2026
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Morto Tonino Apicella, i video

Addio a Tonino Apicella, cantante e chitarrista napoletano, sulla piazza fin dagli anni Quaranta, noto per numerosi testi e musiche melodiche (non a caso negli anni recenti realizzò una canzone dal titolo “un melodico senza neo”, in aperta contrapposizione con le tendenze recenti). Scrivono di lui sui social i tanti che esprimono cordoglio per la sua scomparsa: «Nato nel cuore pulsante di Napoli negli anni Quaranta, Tonino Apicella ha manifestato fin da giovanissimo un talento cristallino. Dotato di una voce calda, pastosa e immediatamente riconoscibile, aveva fatto della chitarra il suo prolungamento naturale». I funerali si terranno a Napoli nei prossimi giorni. Era il Padre di Mariano Apicella, cantante e chitarrista diventato famoso per essere l’interprete delle canzoni scritte da Silvio Berlusconi. I funerali si terranno domani mattina

 

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