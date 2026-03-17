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Comunali: De Luca inizia il tour elettorale a Mariconda,

  • Marzo 17, 2026
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Comunali: De Luca inizia il tour elettorale a Mariconda,

Vincenzo De Luca nella serata di domani, mercoledì 18 marzo, avvierà il suo tour nei quartieri della città aprendo di fatto la campagna elettorale per le elezioni amministrative di maggio.L’ex sindaco  incontrerà i cittadini di Mariconda, presso l’ex sede dell’Associazione Quadrifoglio, in via Premuda, per illustrare programmi e interventi di manutenzione.

Seguiranno altre tappe in via di definizione nella zona orientale tra Mercatello e Pastena. Intanto la coalizione che dovrebbe sostenerlo si allarga con pezzi di Italia Viva di Matteo Renzi pronti a confluire nella lista civica dei centristi e cattolici ispirata dall’ex assessora Gaetana Falcone e Giuseppe Zitarosa. In lista ci sarà anche l’uscente Barbara Figliolia.

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