Omicidio Anna Borsa, respinta la richiesta di nuova perizia psichiatrica per Alfredo Erra

Prosegue davanti alla Corte d’Assise d’Appello del Tribunale di Salerno il processo a carico di Alfredo Erra, condannato in primo grado per l’omicidio della sua ex compagna Anna Borsa.

Nel corso dell’ultima udienza il difensore dell’imputato aveva chiesto ai giudici di disporre una nuova perizia psichiatrica, basando la strategia difensiva sulla presunta incapacità di intendere e di volere dell’uomo al momento del delitto.

La richiesta è stata però respinta dalla Corte, che con un’ordinanza ha ritenuto non necessari ulteriori accertamenti, alla luce delle numerose consulenze tecniche già effettuate nel corso del procedimento. Il delitto risale al 1° marzo 2022, quando Anna Borsa, parrucchiera di 30 anni, fu uccisa con un colpo di pistola all’interno del salone dove lavorava a Pontecagnano Faiano, sotto gli occhi di colleghi e clienti.

Per quel femminicidio Alfredo Erra è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise del Tribunale di Salerno in primo grado. Il processo d’Appello entra ora nel vivo: la prossima udienza è fissata per il 30 marzo, quando sono previste la requisitoria del pubblico ministero e gli interventi delle parti civili. Il 13 aprile sarà invece la volta della difesa di Erra, mentre subito dopo è attesa la sentenza.