Morti due operai sul lavoro del salernitano

“La sua scomparsa, così tragica e improvvisa, lascia un dolore difficile da raccontare”. Lo scrive sui social Tommaso Pellegrino, già consigliere regionale della Campania ed ex sindaco di Sassano (Salerno) di cui era originario il 56enne Pietro Pellegrino, morto ieri a Prata Principato Ultra (Avellino) dopo essere caduto da diversi metri di altezza mentre stava effettuando dei lavori su un capannone. Nelle stesse ore ha perso la vita anche Antonio Simone, 46 anni, di Montesano sulla Marcellana (Salerno), travolto da un muro di cemento mentre era al lavoro all’interno di un’azienda della filiera zootecnica ad Apollosa (Benevento). Il Comune di Montesano, sui propri profili social, ha espresso “dolore e sconforto per la tragica scomparsa sul luogo di lavoro di Antonio Simone. Alla sua famiglia giungano i pensieri di cordoglio e vicinanza dell’intera cittadinanza” condividendo il cordoglio con “la comunità di Sassano, colta dai medesimi sentimenti. Ci uniamo a loro in questa giornata davvero triste, non la prima, meritoria di una rinnovata riflessione a tutti i livelli. Che la terra sia a loro lieve”