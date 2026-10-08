‘Archiviato procedimento penale di De Luca contro di me’

Ho usato parole dure, ho criticato il potere, De Luca mi ha portato davanti a un giudice, ma il procedimento è stato archiviato. Ho vinto. Continuerò a usare le parole che ritengo necessarie soprattutto quando servono a raccontare il potere. Ringrazio le avvocate dell’Italian Pen Roma, Emanuela Spinelli e Catia Tomasetti, che mi hanno difeso”. Lo dice, in una nota dell’Italian Pen Roma, Roberto Saviano commentando l’archiviazione del procedimento penale avviato dal sindaco di Salerno, già presidente della Regione Campania contro di lui. “Vincenzo De Luca – ricorda Saviano – mi aveva querelato per diffamazione per quanto detto nel corso di un’intervista televisiva a Piazzapulita, andata in onda il 4 maggio 2023. De Luca si è sentito offeso perché avevo definito la sua gestione ‘familista’, ‘affaristica’ e ‘drammatica’ e lui ‘un satrapo’ con riferimento alla mia esclusione dal palinsesto del Festival di Ravello. La procura aveva chiesto l’archiviazione, De Luca si era opposto”. Il 7 ottobre scorso, il gip del tribunale di Roma ha archiviato il procedimento, scrivendo che le parole di Roberto Saviano avevano “une base factuelle suffisante” (una base fattuale sufficiente) per il legittimo esercizio del diritto di critica politica”. Erano “termini obiettivamente ruvidi e provocatori ma non perciò solo esorbitanti dai limiti di continenza”. “Sull’esclusione dal Festival di Ravello che ha portato alle dimissioni del direttore Antonio Scurati, il giudice ha riconosciuto ‘un sufficiente riscontro fattuale’ e ha parlato della ‘certa condivisione’ di De Luca della scelta che portò alla mia esclusione”, si legge ancora nella nota. “C’è poi un principio che ci riguarda tutti, come affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo – conclude Saviano – e cioè che chi esercita il potere deve accettare una critica più intensa di quella rivolta a un privato, il diritto dei cittadini a partecipare alla vita democratica viene prima della pretesa del potere di essere al riparo dalle critiche”. (