Donna investita e uccisa a Fiumicino, obbligo di dimora per 35enne
Donna investita e uccisa a Fiumicino, obbligo di dimora per 35enne
Donna investita e uccisa a Fiumicino, obbligo di dimora per 35enne

  Ottobre 19, 2025
Donna investita e uccisa a Fiumicino, obbligo di dimora per 35enne

(Adnkronos) – Il gip del tribunale di Civitavecchia ha disposto l'obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore notturne per un 35enne italiano, accusato dell'omicidio di Simona Bortoletto: il grave incidente è avvenuto lo scorso 23 settembre, intorno alle 22, a Fiumicino. La donna trentacinquenne stava percorrendo, insieme al figlio, via Redipuglia nella zona di Isola Sacra, quando è sopraggiunta una Smart che l'ha investita. L'uomo si trovava alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 
