Montepruno, premio per la filiale di Teggiano

Un nuovo traguardo che riempie d’orgoglio la grande famiglia della Banca Monte Pruno: la Filiale di Teggiano si è classificata tra le migliori dell’intero Gruppo Cassa Centrale nel prestigioso Contest Prestipay 2025, distinguendosi per risultati, impegno e spirito di squadra. Prestipay, società del Gruppo Cassa Centrale specializzata nel credito al consumo e nei finanziamenti personali, ha promosso il contest nel periodo 1° aprile – 31 luglio 2025, premiando le filiali che hanno saputo coniugare efficacia commerciale e qualità del servizio nel collocamento dei prodotti Prestipay. Un riconoscimento di grande valore per il team di Teggiano, guidato dal Preposto Alfiero Albanese, che con dedizione e professionalità ha raggiunto performance di assoluto rilievo, portando la Banca Monte Pruno ad affermarsi tra le eccellenze del Gruppo. La cerimonia di premiazione, svoltasi presso la Filiale, ha visto la partecipazione del Direttore Generale Cono Federico, che ha voluto esprimere, con autentica soddisfazione, il suo apprezzamento per il risultato conseguito e per il valore del lavoro quotidiano svolto dal gruppo operativo. “Questi risultati – ha dichiarato il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico – confermano che la nostra vera forza risiede nelle persone: nella loro professionalità, nella capacità di fare squadra e nel senso di appartenenza che li anima ogni giorno. La Filiale di Teggiano rappresenta un esempio concreto di come passione, impegno e coesione possano tradursi in risultati tangibili, a beneficio della comunità e della nostra clientela”. A ricevere il riconoscimento, insieme al Preposto Alfiero Albanese, anche gli Addetti Back-Office Gianpiero Coccaro e Teresa Granieri, autentici protagonisti di questo successo condiviso, che testimonia la solidità e la qualità del modello operativo Monte Pruno. Un risultato che rafforza il valore della squadra, premia la competenza e ribadisce la vocazione della Banca Monte Pruno a crescere insieme al territorio, coniugando tradizione, innovazione e umanità.

