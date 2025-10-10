Cirielli: "La Regione Campania deve cambiare passo sull'export" - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Ponte sul Tanagro, Pellegrino: Quattro anni di ritardi
Manovra 2025 alla prova dei sindacati tra il nodo Irpef e il “silenzio” su salari e pensioni
Caso Garlasco, Sempio valuta ‘addio’ all’avvocato Lovati: qualche giorno per decidere
Rottamazione-quater, online i moduli di pagamento per il 2026
Ultimora Campania

Cirielli: “La Regione Campania deve cambiare passo sull’export”

  • Ottobre 10, 2025
  • 0
  • 117
  • 1 Min Read
Cirielli: “La Regione Campania deve cambiare passo sull’export”

“La Campania, grazie alla sua fortissima tradizione imprenditoriale, potrebbe diventare leader nell’esportazione di prodotti di qualità nell’agroalimentare e nel settore tecnologico. Eppure è ancora al 3,5% per la capacità di esportazione nazionale a fronte di un peso demografico di quasi al 10%. Questa Regione deve cambiare passo”. Lo ha detto a Caserta, alla presentazione della Casa del Made in Italy, il candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, alla prima uscita pubblica dopo l’annuncio della candidatura. “La Casa del Made in Italy è importante – ha aggiunto – non solo perchè fornisce supporto alle aziende, ma anche perchè porta avanti un modello utile per la diplomazia”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013