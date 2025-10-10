Cirielli: “La Regione Campania deve cambiare passo sull’export”

“La Campania, grazie alla sua fortissima tradizione imprenditoriale, potrebbe diventare leader nell’esportazione di prodotti di qualità nell’agroalimentare e nel settore tecnologico. Eppure è ancora al 3,5% per la capacità di esportazione nazionale a fronte di un peso demografico di quasi al 10%. Questa Regione deve cambiare passo”. Lo ha detto a Caserta, alla presentazione della Casa del Made in Italy, il candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, alla prima uscita pubblica dopo l’annuncio della candidatura. “La Casa del Made in Italy è importante – ha aggiunto – non solo perchè fornisce supporto alle aziende, ma anche perchè porta avanti un modello utile per la diplomazia”