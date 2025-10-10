S&P, confermato rating 'BBB+ dell'Italia: outlook stabile - Le Cronache
S&P, confermato rating ‘BBB+ dell’Italia: outlook stabile

  • Ottobre 10, 2025
  • 0
  • 56
  • 1 Min Read
S&P, confermato rating ‘BBB+ dell’Italia: outlook stabile

(Adnkronos) – L'agenzia di rating S&P ha confermato il rating 'BBB+' dell'Italia. L'outlook è stabile. Lo rende noto l'agenzia di rating internazionale. 
