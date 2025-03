Montecorvino Pugliano, incendio in abitazione: un intossicato

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio in un’abitazione del Parco Verdiana, in via Verdi, località Pagliarone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Nell’incendio è rimasto intossicato un 33enne, soccorso dall’auto medica del Vo-Pi di Pontecagnano e trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Ancora ignote le cause del rogo, mentre i danni all’abitazione sarebbero ingenti. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.