Processo Alfieri: rinvio udienza, attese motivazioni Cassazione

Seconda udienza, questa mattina, del processo a carico di Franco Alfieri, ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum, che e’ ai domiciliari, e di altre cinque persone. Il processo e’ nato dall’indagine della procura salernitana che ipotizza, a vario titolo, reati di corruzione e turbata liberta’ degli incanti. I giudici del Tribunale di Salerno hanno rinviato al 24 aprile la prossima udienza, come richiesto dagli avvocati, in attesa che la Cassazione depositi le motivazioni del provvedimento con cui, lo scorso 14 febbraio, aveva rigettato la richiesta di revoca o attenuazione delle misure cautelari. Motivazioni che saranno utili soprattutto a comprendere se la questione della presunta incompetenza territoriale (procura di Vallo della Lucania in luogo di quella di Salerno, come richiesto dalle difese) sia stata affrontata e in che termini dalla Suprema Corte.